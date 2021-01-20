بسبب جروبات الواتس آب.. شاب يضرب زوجته والجيران ينقذونها من الموت

لكل السيدات عالم موازٍ يختلف عن شخصياتهن في الواقع، عالم يتحدثن خلاله بحرية أكثر عن مشاكلهن باستفاضة، كانت بالأمس تسمى جلسات نسائية ولكن حاليا يجمعها اسم آخر وهو "جروب الواتس آب".











وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن شابا بريطانيا بالغ من العمر 29 عاما، كاد أن يقتل زوجته البالغة من العمر 25 عاما، بعد أن قرأ بالصدفة رسالة من إحدى صديقاتها على هاتفها.





انفعل الزوج بشكل كبير وتوجه إليها لتصارحه ما إذا كانت الرسالة التي وردت إليها جاءت بالخطأ أم كانت حقيقية، وفي البداية أنكرت وأكدت له أنها رسالة قد تكون أرسلتها عن طريق الخطـأ ولكنه أصر على قراءة ما تكتبه النساء في ذلك "الجروب".











استشاط الزوج غضبا بعد أن قام بفتح ذلك الجروب الذي تشترك فيه السيدة، وقرأ بعض الرسائل التي تضمنت مواضيع لا يمكن أن تكون مسارا للحديث بين النساء لأنه اعتبرها سرية وتخص الأسرة والزوج والزوجة والأبناء.









صفع الشاب زوجته وكسر الهاتف بسبب ما قرأه عبر الرسائل، وكاد أن يقتلها بعد قراءته للرسائل ولكن تدخل الجيران في الوقت المناسب وقاموا بإنقاذ الفتاة من يديه.