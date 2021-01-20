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أخبار البلد

القوى العاملة: بدء التدريب على الوحدات المتنقلة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمنوفية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:22 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
في إطار الـ 14 وحدة تدريب المتنقلة التي أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان في  قرى ونجوع محافظات الجيزة ، وبورسعيد، والبحر الأحمر، والغربية، والمنوفية، والشرقية ، وبني سويف، ودمياط، والإسماعيلية ، وجنوب سيناء.

بدأت مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية التدريب علي الوحدة المتنقلة  بمدينة الشهداء ، على مهن الخياطة، والسباكة، والكهرباء، وذلك ضمن المرحلة الرابعة  من مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح على حامد الزقم وكيل مديرية القوى العاملة بالمنوفية أن التدريب علي مهن الخياطة بدأ بـ 10 متدربات في الفترة الصباحية ، و 10 متدربين على مهنة كهرباء المنازل في الفترة المسائية ، وجاري تجهيز دورة تدريبية على مهنة السباكة الصحية .

وقال : إنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باستمرار والتى بدأت بتخفيض عدد المتدربين في الدورة الواحدة إلي 10 متدربين فقط وتسليمهم الكمامات والكحول ، فضلا عن توقيع الكشف الطبي علي المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية ، والتأمين علي المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب في أثناء التدريب.

ولفت إلي  أن الدورة مدتها شهرًا كاملًا ، وعلى مهنة كهرباء المنازل لمدة أسبوعين، بمعرفة مدربين مؤهلين، وسيتم عقد امتحان نهاية الفترة والفائز بالمركز الأول والثاني سوف يحصلون على ماكينة خياطة وشنطة عدة لأعمال السباكة والكهرباء.

وأشار إلى أن التدريب على مهنة التفصيل والخياطة يتم لمدة 150 ساعة تدريبية، والكهرباء والسباكة كل مهنة لمدة 60 ساعة تدريبية، وذلك بمدربين على أعلى مستوى بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.
 
 



القوى العاملة: بدء التدريب على الوحدات المتنقلة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمنوفية
القوى العاملة: بدء التدريب على الوحدات المتنقلة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمنوفية
القوى العاملة: بدء التدريب على الوحدات المتنقلة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمنوفية
القوى العاملة: بدء التدريب على الوحدات المتنقلة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمنوفية
القوى العاملة: بدء التدريب على الوحدات المتنقلة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمنوفية
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