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اقتصاد

وزير الإسكان يتابع أعمال الرفع المساحى للمرحلة الأولى بمدينة رأس الحكمة الجديدة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:17 ص
عاصم الجزار وزير
عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
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آمنة عبد العظيم

 عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة أعمال الرفع المساحى بالمرحلة الأولى بمدينة رأس الحكمة الجديدة، بمحافظة مطروح، تمهيدا لبدء تنفيذ مخططها التنموي انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية، وذلك بحضور قيادات الوزارة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة.

 

وطالب وزير الإسكان بسرعة إنهاء أعمال الرفع المساحى للمرحلة الأولى بالمدينة، للبدء في تنفيذ المشروعات التنموية بالمدينة، موضحًا أن مدينة رأس الحكمة الجديدة، ستكون علامة مميزة فى الساحل الشمالى الغربى، نظرًا لما يتمتع به موقعها من إمكانيات هائلة، وستوفر فرصًا استثمارية وتنموية كبيرة، كما ستتيح العديد من فرص العمل لأهالي محافظة مطروح.

 

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مدينة رأس اﻟﺣﻛﻣﺔ الجديدة، ستكون ﻣﻘﺻدًا ﺳﯾﺎﺣيًا ﻋﺎﻟﻣيًا، ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺷﻣﺎﻟﻰ اﻟﻐرﺑﻰ، وهو ما سينعكس على تحقيق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷھداف والغايات، ومنها (خلق ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط تنافس مثيلاتها ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، مع ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﺿرى ﻣﺳﺗدام ﯾﺗﻧﺎﻏم ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣوﻗﻊ، وتوفير اﻷﻧﺷطة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ.

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