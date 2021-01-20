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الثروة السمكية تحذر: نيابة وسحب رخصة وغرامة لمن يبيع أسماكا غريبة فى الأسواق المصرية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:58 ص
الأسماك السامة
الأسماك السامة
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور صلاح مصيلحى، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن هناك أنواعا مميتة من الأسماك غير المتواجدة فى الأسواق المصرية وتعتبر نادرة الوجود، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 4500 صنف من الأسماك موجوة فى العالم تنتمي إلى أكثر من 2000 عائلة.

ونصح "مصيلحى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، المواطنين بتناول الأسماك الموجودة فى الأسواق الموجودة فى مصر ومن المياه الإقليمية الخاصة بها، موضحا أن هناك أسماكا تهاجر وتصل إلى قناة السويس والبحر المتوسط، حيث إنه ممنوع تداولها، كما أن هناك 120 نوعا من الأسماك السامة حول العالم.

وتابع أنه إذا تم إكتشاف أى نوع غريب من الأسماك فى الأسواق المصرية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصياد، حيث يتم أخذ منه رخصة الصيد ودفع غرامة مالية وتحويله إلى النيابة.

وأشار إلى أن تلك السموم تكون موجودة فى الأسماك فى الكبد وفى اللحوم الخاصة بالسمك والزعانف، متابعا أنه يجب استهلاك الأسماك المعروفة فقط والتى تكون موجودة فى الأسواق بكثرة، حيث يتم إنتاج 2 مليون طن من الأسماك.

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