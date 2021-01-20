تغريم 27 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة الطبية بالأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة ، شملت المرور على الشوارع الرئيسية ومداخل القرى ، للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المواطنين ، وذلك بالتنسيق مع صباح منصور وعبد الرحيم طايع نائبا رئيس المركز ومختار عبد المنعم مدير الإشغالات.
وخلال الحملة تم ضبط عدد ٢٧ مواطنا بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيه).
وفي السياق ذاته تم المرور على المقاهي للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية وخلال الحملة تم مصادر ١٠ شيش وتحرير محضر بالواقعة.
وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.
وشدد رئيس المركز على اجهزته التنفيذية بالمتابعة المستمرة للاماكن العامة حفاظا على سلامتهم حيث تحصل غرامة فورية للمخالفين وقيمتها 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة