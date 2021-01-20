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محافظات

تغريم 27 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة الطبية بالأقصر

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:50 ص
صدى البلد
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شمس يونس
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة ، شملت المرور على الشوارع الرئيسية ومداخل القرى  ، للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المواطنين ، وذلك بالتنسيق مع صباح منصور وعبد الرحيم طايع نائبا رئيس المركز ومختار عبد المنعم  مدير الإشغالات.
 
وخلال الحملة تم ضبط عدد ٢٧ مواطنا بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيه).
وفي السياق ذاته تم المرور على المقاهي للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية وخلال الحملة تم مصادر ١٠ شيش وتحرير محضر بالواقعة.
وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا. 

وشدد رئيس المركز  على اجهزته التنفيذية بالمتابعة المستمرة للاماكن العامة حفاظا على سلامتهم حيث تحصل غرامة فورية للمخالفين وقيمتها 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة
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