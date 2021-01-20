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رياضة

مواعيد مباريات الدور الرئيسي في مونديال اليد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:48 ص
صدى البلد
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محمد سمير
ينطلق اليوم الأربعاء مواجهات الدور الرئيسي في بطولة العالم التي تستضيفها مصر في الفترة من 13 وحتى 31  يناير الجاري.

وحسم 24 منتخبا التأهل للدور الرئيسي لمونديال اليد فيما ستلعب المنتخبات التي ودعت على كأس الرئيس.

وتنص لوائح البطولة على أن يلعب كل منتخب في مجموعته بالدور الرئيسي، مع المنتخبات التي لم يلعب معها في الدور التمهيدي.

ويشهد مونديال اليد 6 مواجهات مثيرة ن في المواعيد التالية:

- أيسلندا × سويسرا- 4:30 مساءً

- سلوفينيا×  مقدونيا- 4:30 مساءً 

- الجزائر × فرنسا - 7 مساءً 

- مصر × الاتحاد الروسي - 7 مساءً

- البرتغال × النرويج - 9:30 مساءً

- بيلاروسيا × السويد - 9:30 مساءً 

بينما يشهد كأس الرئيس مواجهتان من العيار الثقيل خلال المواعيد الاتية :

- كوريا الجنوبية × تشيلي - 7 مساءً 

- المغرب × النمسا - 7 مساءً
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