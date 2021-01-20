مواعيد مباريات الدور الرئيسي في مونديال اليد

ينطلق اليوم الأربعاء مواجهات الدور الرئيسي في بطولة العالم التي تستضيفها مصر في الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.





وحسم 24 منتخبا التأهل للدور الرئيسي لمونديال اليد فيما ستلعب المنتخبات التي ودعت على كأس الرئيس.





وتنص لوائح البطولة على أن يلعب كل منتخب في مجموعته بالدور الرئيسي، مع المنتخبات التي لم يلعب معها في الدور التمهيدي.





ويشهد مونديال اليد 6 مواجهات مثيرة ن في المواعيد التالية:



