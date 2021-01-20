مناسبة للريجيم.. طريقة عمل البولونيز بالخضار

تعتبر طريقة عمل البولونيز بالخضار من أشهى المأكولات الإيطالية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بأقل التكاليف، وبوصفة بسيطة، لذا سنقدم في السطور التالية بذكر طريقة عمل البولونيز بالخضار في المنزل كما تتناولها في المطاعم.









وقت التحضير: ٥ دقائق وقت الطبخ: ١٠ دقائق تكفي لـ: 8 أفراد









وقال الشيف سنان بطرس، إنه يمكن تحضير طريقة عمل البولونيز بالخضار بخطوات سهلة وبسيطة، وهي وصفة مناسبة لمن يتبعون حمية غذائية لعدم احتوائها على الكثير من السعرات الحرارية، ولكن علينا أن نتناولها بحساب.







طريقة عمل البولونيز بالخضار



مقادير طريقة عمل البولونيز بالخضار :

كيس مكرونة

1 بصلة متوسطة

1 حبة فلفل متوسطة

1 كوب مشروم مقطع

1 كيس خضار مفتت

1 برطمان صلصة الباستا

½ 1 كوب عدس أخضر

½ 1 كوب بروتين الصويا









طريقة عمل البولونيز بالخضار:

1- ابدئي بسلق المعكرونة، بينما تطهى المعكرونة، قسمي الخضار إلى قطع صغيرة جدًا (أو بدلًا من ذلك اطحنيها في معالج الطعام لعدة مرات).





2- أضيفي القليل من الزيت إلى قاع مقلاة كبيرة ثم حمري الخضار على نار منخفضة لمدة 5 دقائق تقريبًا. (إذا كنت تستخدمين البصل، فضعه في البداية وحمريه لمدة 3 دقائق قبل إضافة أي نوع خضار آخر).





3- أضيفي اختيارك من بدائل اللحم واستمري في الطهي لمدة 5 دقائق إضافية.





4- اسكبي صلصة المكرونة النباتية ثم اتركي الخليط على نار خفيفة حتى النضج.





5- قدمي البولونيز ساخنًا فوق المعكرونة المطهية ثم قدميه.





6- اغلي قدرا من الماء على النار ثم أضيفي له ½ 1 كوب من العدس الأخضر واسلقيها لمدة 18 دقيقة. اغسليه وصفيه ثم ضعيه في وعاء كبير، أضيفي له ملعقتين كبيرتين من صوص الصويا وقلبيها جيدًا حتى يغطى العدس ثم استخدميه مع البولونيز.





7-اغلي قدرا من الماء على النار ثم أضيفي له 3 ملاعق كبيرة من صوص الصويا بالإضافة إلى ½ 1 كوب من بروتين الصويا، قلبيهم جيدًا ثم اتركي البروتين منقوعًا في السائل لمدة 5 دقائق ثم استخدميه مع البولونيز.



