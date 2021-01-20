لخطورته على الأهالي.. إزالة عمود مائل بقرية الرملة ببنها..صور

قامت الأجهزة المعنية بالوحدة المحلية بطحلة التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية بالاستجابة لمواطنى قرية الرملة التابعة للوحدة وازالة عمود مائل وتغييره لخطورة على المارة.



وتبين وجود عمود مائل وانقطاع اسلاك الكهرباء مما أدى إلى إنقطاع الكهرباء بمدخل القرية وعل الفور تم التواصل مع شركة الكهرباء وتم تغير عمود الإنارة ونقله حفاظا على سلامة المواطنين.



وكانت محافظة القليوبية قد شهدت صباح اليوم الاربعاء سقوط أمطار متوسطة على أماكن متفرقة بالقرى والمدن دون أى تأثير على حياة المواطنين اليومية



من جانبها أعلنت شركة مياه القليوبية حالة الطوارئ والدفع بمعدات الشركة فور سقوط الأمطار لرفع أي مياه تتجمع من الأمطار.



وقالت الشركة ان أن الوضع مستقر وكافة الطرق والأنفاق والكباري تعمل بكفاءة حيث تم الدفع بالسيارات لشفط مياه الامطار.



من جانبه أصدر عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ورؤساء المدن والأحياء برفع حالة الطوارئ والسرعة في التعامل مع مياه الأمطار وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.



وشدد المحافظ على استمرار عمل المعدات والسيارات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لسحب أى تجمعات المياه، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات برئاسته للتعامل مع أي آثار ناتجة عن حالة عدم استقرار الأحوال المناخية.



أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية عن اجراء اعمال غسيل دوري لشبكات المياه بمدينه بنها ، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعه مساء اليوم الاربعاء وحتى الساعة الرابعه فجرًا.



وأوضحت الشركة فى بيان لها أن اعمال الغسيل تتم بصفه دوريه وطبقًا لخطه معتمده بالتعاون مع مديرية الصحه للتأكد من انتاج وتوزيع مياه شرب نقيه وفى اطار حرص الشركة سلسه انتاج المياه من المنبع الى المستهلك طبقًا للمواصفات القياسية.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدام المياه خلال الفترة المذكورة .



وقال المهندس علي عبدالستار رئيس مدينة ومركز بنها ان المجلس تلقى شكاوى مقدمة من اهالى القرية بوجود عمود مائل وعلى الفور تمالنزول علي الطبيعة وفحص الشكاوي.