اعتماد الموازنة التخطيطية لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول لعام 2021/ 2022

تر أس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس اجتماع الجمعية العامة لـ شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول بحضور اللواء أشرف عبد البارى محافظ أسوان واللواء أشرف الحجاوى محافظ قنا واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2021 / 2022 .





وخلال الاجتماع اوضح الملا أن منطقة البحر الأحمر ستشهد خلال الفترة القادمة حقبة جديدة من أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز في ضوء الاتفاقيات التى تم توقيعها مؤخرًا مع كبري شركات البترول العالمية شيفرون وشل ومبادلة بالشراكة مع شركة ثروة المصرية للبترول عقب طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز لأول مرة بالمنطقة عقب ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية والانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع البحث السيزمى لتجميع البيانات بمنطقة البحر الأحمر ، لافتًا إلى أنه من المخطط البدء في المرحلة الثانية من المشروع المشترك لتجميع البيانات بمنطقة البحر الأحمر تمهيدًا لطرح مزايدات عالمية أخرى خلال الفترة المقبلة ، مشيرًا إلى أنه جار دراسة وتقييم البيانات الخاصة بمنطقة جنوب مصر الواعدة لطرحها مستقبلًا فى مزايدات عالمية جديدة.

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وطالب وزير البترول بالإسراع بمشروعات الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمحافظات الصعيد لتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى ودعم الخطط القومية لتنمية صعيد مصر، تيسيرًا على المواطنين وتلبية لاحتياجات عملاء النشاط الصناعى والتجارى ، إلى جانب المتابعة المستمرة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتنفيذ خطط الدولة فى التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات وإنشاء محطات تموين جديدة فى مختلف محافظات الوجه القبلى ، لافتًا إلى أنه تم بدء التشغيل التجريبى لمجمع انتاج البنزين عالي الاوكتان وجارى تنفيذ مشروع إنتاج السولار بأسيوط مما يساهم إيجابيًا فى استدامة توفير احتياجات محافظات الصعيد من المنتجات البترولية.





وخلال الجمعيات أوضح الجيولوجى علاء البطل رئيس الشركة أنه من المخطط حفر 11 بئرًا استكشافية خلال العام 2021/2022 باستثمارات تزيد عن 37 مليون دولار ، وأن هذا العدد قابل للزيادة بناءً على نتائج حفر تلك الآبار ، وأنه من المخطط أن يبلغ متوسط الإنتاج الكلى لشركات جنوب خلال العام حوالى 6ر27 ألف برميل زيت يوميًا ، كما استعرض أهم ملامح الخطة الاستثمارية فى مختلف الأنشطة البترولية التى تشرف عليها الشركة بجنوب مصر.





حضر أعمال الجمعيات الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وهشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب أشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة والمحاسب أحمد رأفت وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول والدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى .