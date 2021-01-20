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محافظات

وكيل الصحة بالغربية يتفقد مستشفى المنشاوي العام ويطمئن على أقسام العزل

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:26 ص
صدى البلد
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احمد علي
تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية في زيارة مفاجأة مستشفي المنشاوي العام وذلك للوقوف علي سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات الطبية المناسبة والمتابعة المستمرة علي مدار الساعة لأقسام العزل والفرز بالمستشفي.


 وتفقد استقبال الطوارئ وأقسام الأشعة وقسم العزل وعناية القلب والكلي الصناعي للإطمئنان علي المرضي المصابين بفيروس كورونا حيث اطمأن على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتنفيذ بروتوكول العلاج الخاص بكورونا.

وشدد وكيل وزاره الصحة إلي ضرورة الالتزام بتنفيذ قواعد مكافحة العدوي للمرضي والفريق الطبي بالمستشفي وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات مكافحة العدوي بالمستشفي.

واكد "حميده " وكيل وزارة الصحةحرصه الشديد علي إلتزام الفريق الطبي بذلك حماية ووقاية لهم 

كما شددا على ضرورة متابعه الأكسجين أولا بأول وتأكد من المخزون اليومي حفاظا علي أرواح المرضي 

وأشاد بالدور الذي يقدمه الفريق الطبي من الأطباء والتمريض والفريق المعاون علي دورهم وتفانيهم في ءاداء عملهم ليل نهار في سبيل خدمة المرضي بالمستشفي.
وكيل الصحة بالغربية يتفقد مستشفى المنشاوي العام ويطمئن على أقسام العزل
وكيل الصحة بالغربية يتفقد مستشفى المنشاوي العام ويطمئن على أقسام العزل
وكيل الصحة بالغربية يتفقد مستشفى المنشاوي العام ويطمئن على أقسام العزل
وكيل الصحة بالغربية يتفقد مستشفى المنشاوي العام ويطمئن على أقسام العزل
وكيل الصحة بالغربية يتفقد مستشفى المنشاوي العام ويطمئن على أقسام العزل
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