وكيل الصحة بالغربية يتفقد مستشفى المنشاوي العام ويطمئن على أقسام العزل

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية في زيارة مفاجأة مستشفي المنشاوي العام وذلك للوقوف علي سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات الطبية المناسبة وا لمتابعة المستمرة علي مدار الساعة لأقسام العزل والفرز بالمستشفي.









وتفقد استقبال الطوارئ وأقسام الأشعة وقسم العزل وعناية القلب والكلي الصناعي للإطمئنان علي المرضي المصابين بفيروس كورونا حيث اطمأن على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتنفيذ بروتوكول العلاج الخاص بكورونا.





وشدد وكيل وزاره الصحة إلي ضرورة الالتزام بتنفيذ قواعد مكافحة العدوي للمرضي والفريق الطبي بالمستشفي وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات مكافحة العدوي بالمستشفي.





واكد "حميده " وكيل وزارة الصحةحرصه الشديد علي إلتزام الفريق الطبي بذلك حماية ووقاية لهم





كما شددا على ضرورة متابعه الأكسجين أولا بأول وتأكد من المخزون اليومي حفاظا علي أرواح المرضي



