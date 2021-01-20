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اقتصاد

الانتهاء من تركيب 5437 قطعة موفرة للمياه بدور العبادة في الفيوم

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:35 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم

قال اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إنه تم الانتهاء من تركيب ٥٤٣٧ قطعة ذكية موفرة مجانية لمياه الشرب داخل دورات المياه بدور العبادة الأهلية، بالتعاون مع مجالس المدن داخل محافظة الفيوم.


وذلك طبقا للبروتوكول الذى تم توقيعه بين وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية، بهدف تقليل الفاقد وترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الهدر.

وأضاف المهندس هشام درة، أن عدد المساجد الأهلية التى تم تركيب القطع الموفرة بها بلغ نحو ٢٥٠ مسجدا بـ٣ مراكز، هى  اطسا والفيوم وطامية، كما تم تركيب القطع الموفرة داخل ٢٠ كنيسة داخل الـ٣ مراكز المستهدفة.

وأشار رئيس شركة مياه الفيوم، إلي أن ما تم تركيبه من القطع الموفرة هو دفعة أولى فقط، وهناك دفعتان سيتم استلامهما الأيام المقبلة، وسيتم تركيبهما فى باقى المراكز: سنورس وابشواى ويوسف الصديق، مضيفًا أن الشركة تستهدف تركيب القطع الموفرة المجانية بجميع دور العبادة الأهلية داخل المحافظة، عن طريق إدارة التوعية والإعلام بالشركة، كما يتم لصق بوسترات لتوعية المصلين بضرورة الحفاظ على مياه الشرب وغلق صنابير المياه بعد الاستخدام مباشرة.

ودعا رئيس الشركة جموع المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه، واستخدام وتركيب القطع الموفرة داخل المنازل، من أجل الحفاظ على كل نقطة مياه من الهدر.

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