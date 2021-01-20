أخبار السعودية اليوم: تسجيل 200 إصابة كورونا يوميًا للمرة الأولى منذ 5 أسابيع.. مباحثات مع قبرص لتعزيز العلاقات الثنائية.. وتجديد دعم الحلول السياسية في اليمن وسوريا وليبيا

السعودية وقبرص تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

السعودية تتجاوز المائتي إصابة يوميًا للمرة الأولى منذ 5 أسابيع

السعودية تجدد دعمها الحلول السياسية في اليمن وسوريا وليبيا









جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على أن المملكة تدفع باتجاه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتدعم الحلول السياسية في كل من اليمن وسوريا وليبيا.





جاء ذلك خلال جلسته - عبر الاتصال المرئي - برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، قدّر المجلس في مستهلها، ما أكده ولي العهد للمنتدى الاقتصادي العالمي، من الدور الذي قامت به السعودية ولا تزال، في إطار تعزيز التنمية ودعم استقرار المنطقة، والحفاظ على سوق إمدادات الطاقة، والعمل على إحلال الأمن والسلام، وكذلك تعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء والأصدقاء في مجتمع الأعمال، ومشاركتهم الفرص الاستثمارية الكبرى والمشروعات الجديدة في المملكة ضمن ما توفره «رؤية 2030».





وأعرب المجلس عن الاعتزاز بما حققته السعودية من إنجازات في إطار التحول والإصلاحات المتسارعة منذ إقرار «رؤية 2030»، ومنها تضاعف الإيرادات غير النفطية، وتمكين المرأة في سوق العمل، ورفع مستوى التنافسية في بيئة الأعمال، وتفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة، والتحسُّن الكبير المحرز في حماية البيئة، ومبادرة المملكة التي أقرتها «قمة العشرين 2020»، بخصوص الاقتصاد الدائري للكربون.





وتناول المجلس آخر مستجدات جائحة كورونا محليًا ودوليًا، وأحدث الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة، في ضوء ما تشهده السعودية من تزايد في انحسار أعداد الإصابات بالفيروس، وانخفاض الحالات النشطة والحرجة مقارنة بالأشهر الماضية، والتوسع في حملة التطعيم ضد الفيروس بهدف تحقيق المناعة الجماعية، كما اطلع على عدد من التقارير حول التدابير الوقائية والبروتوكولات المتخذة من الجهات المعنية؛ لمنع انتشار أي من السلالات الجديدة المتحورة. وعدّ، استمرار التعليم عن بعد لجميع المراحل حتى الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني، بأنه يأتي امتدادًا لحرص القيادة على سلامة الطلاب والطالبات، وحمايتهم من مخاطر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، وفي ظل ما هيأته ووفرته الدولة من الإمكانات كافة؛ لضمان استمرار العملية التعليمية، وما حققه التعليم عن بُعد في المملكة خلال الفترة السابقة من نجاحات رغم ظروف الجائحة.





وشدد مجلس الوزراء، على ضرورة التوصل لحلٍ عادلٍ وشاملٍ للقضية الفلسطينية، وفقًا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، وأهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين لتحقيق السلام في المنطقة، معربًا عن إدانة السعودية بشدة استمرار ميليشيا الحوثية الإرهابية بخرق اتفاق (استوكهولم)، ومواصلة اتخاذ محافظة الحديدة منصة للأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار (المفخخة)، وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمي والدولي، وتقويضًا للجهود السياسية.





استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة للشئون الخارجية عادل الجبير، وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس.





وجرى خلال الاستقبالين، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.





وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





تخطت حالات كورونا في السعودية عتبة المائتي حالة، للمرة الأولى منذ السابع من ديسمبر الماضي، وأعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 226 حالة إصابة ليرتفع عدد الإصابات إلى 365 ألفا و325 حالة.





في المقابل رُصدت 156 حالة تعاف ليصل عدد المتعافين إلى 357 ألفا و4 حالات، كما بلغ عدد الوفيات 6 آلاف و335 حالة، بإضافة 6 حالات وفاة جديدة.





تواصل السعودية حملة التطعيم لسكان البلاد، من مواطنين ومقيمين، لتلقي جرعات لقاح فيروس «كورونا المستجد» في أربع مناطق في البلاد، فيما تستعد ثلاث مدن أخرى لافتتاح مراكز جديدة، وتفرض الجهات المعنية سلسلة من الإجراءات الاحترازية في الحياة العامة ومقرات العمل، للتصدي ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد وتحوراته.





من جهة أخرى رصدت الكويت، أمس، حالتي إصابة بفيروس كورنا المتحور بعد قدومهما من بريطانيا. وأفاد الدكتور عبد الله السند المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن «نتائج فحوصات مسحات الـPCR للمواطنتين من دولة الإقلاع كانتا سليمتين إلا أن فحص الـPCR والذي أجري في مطار دولة الكويت عند الوصول عبر فرق وزارة الصحة أثبت إصابتهما بالفيروس هذا». وأضاف السند بحسب وكالة الأنباء الكويتية أنه «تم تطبيق إجراءات العزل الصحي وفقا للبروتوكولات المعتمدة وعند إجراء فحص التخطيط الجيني ثبت إصابتهما بنمط التحور الجيني الأخير للفيروس وعلى ضوء نتيجة الفحص تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية وإجراءات التقصي الوبائي كافة».





وعلى الصعيد نفسه، واصلت الإمارات جهودها الكبيرة في محاصرة انتشار الإصابات بفيروس كورونا في البلاد. ووفرت وزارة الصحة كميات كبيرة من لقاح كورنا لتتصدر قائمة أعلى معدل توزيع لجرعات اللقاح.





وقال الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إن بلاده احتلت المرتبة الأولى عالميًا في توزيع الجرعات اليومية خلال السبعة أيام الماضية بمعدل 1.16 جرعة لكل 100 شخص والمرتبة الخامسة على مستوى العالم في توفير جرعات لقاح كوفيد - 19.





وشدد الظاهري على أن «مبادرة الحملة الوطنية للقاح فيروس كورونا من أهم المبادرات التي تحقق فيها الدولة قفزات قياسية للجرعات المقدمة لمجتمع دولة الإمارات بعد المرور بالمراحل المختلفة حتى تم تسجيل اللقاحات المعتمدة في القطاع الصحي».