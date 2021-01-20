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فن

يارب ناجحة وسعيدة.. كندة علوش تهنئ أنغام بعيد ميلادها

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:29 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
هنأت الفنانة كندة علوش، صديقتها الفنانة أنغام بعيد ميلادها الـ 49.

ونشرت كندة، عبر خاصية الاستوري من خلال  حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة للنجمة انغام وعلقت قائلة "كل سنة وانتِ طيبة يا حبيبتي ، و يارب دايما ناجحة و سعيدة و محققة كل الي بتتمنية 

وتحتفل الفنانة أنغام اليوم الـ 19 من شهر يناير بعيد ميلادها الـ 49، فهي التي تحمل لقب "نجمة مصر الأولى"، وتعد واحدة من اهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وتمتع بشعبية كبيرة في الخليج لإتقانها الغناء باللهجة الخليجية.

يذكر أن أنغام تزوجت  4 مرات، الزوج الأول هو مهندس الصوت مجدي عارف وأنجبت منه ابنها "عمر"، ثم تزوجت في 2004 من الموزع الكويتي فهد الشلبي وأنجبت منه طفلها الثاني عبد الرحمن، وفي سبتمبر 2007 رفعت دعوى خلع منه بعد زواج دام 3 سنوات.

تزوجت سرا من الفنان أحمد عز في 2011 ولم تعلن عن زواجها للإعلام بحجة أنها كانت تواجه مشاكل بسبب حضانة أطفالها، وفي 2014 وقع الطلاق بينهما، وفي فبراير عام 2019، أعلنت عبر وسائل الإعلام أنها تزوجت الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم.
يارب ناجحة وسعيدة.. كندة علوش تهنئ أنغام بعيد ميلادها
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