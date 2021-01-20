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السيسي: الدولة قادرة على تنفيذ سياسات تحفيزية ودعم الفئات الأكثر تضررًا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:21 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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ريهام فيكتور
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة المصرية بدأت فى تحقيق نجاحات ملموسة فى فترة قصيرة، وانعكست إيجابًا على جهود التنمية وقدرة الدولة فى التدخل بشكل فاعل لدعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ سياسات تحفيزية.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته المذاعة صباح اليوم الأربعاء بمناسبة احتفالية منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، إن الدولة قادرة على مساعدة القطاعات الرئيسية على مواصلة العمل وتوفير هامش أكبر من الدعم للفئات الأكثر تضررًا.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه للسكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قائلا: إنه لمن دواعي سروري أن أنقل لكم باسم الشعب المصرى خالص التهنئة ولكافة دول الأعضاء فى منظمتكم الموقرة بمناسبة الذكرى الستين لإنشاء المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية".

وأكمل الرئيس السيسي"،  أن المنظمة ساهمت على مدار تلك السنوات بجهد ملموس في وضع المعايير وصياغة السياسات الاقتصادية والتنموية لتحقيق الشعار التى توافقت عليه دولها الأعضاء.
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