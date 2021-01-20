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الرئيس السيسي: 2020 كان حافلا بالتحديات الصعبة والتداعيات السلبية الناتجة عن أزمة كورونا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:19 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هاجر إبراهيم
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن عام 2020 كان حافلا بالتحديات الصعبة والتداعيات السلبية الناتجة عن أزمة كوفيد-19، مشيرا إلى أن ذلك يجعل العالم بعد تلك الأزمة مختلفا عن ذي قبل.


وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم، الأربعاء، أنه بالرغم من تك الصعوبات أظهرت الأزمة فرصة مهمة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز التحول الرقمي وتطوير السياسات التنموية المستدامة التى تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئة.


ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى  كلمة متلفزة للمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية بمناسبة الذكري الستين لإنشائها.


وأوضح السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس أعرب عن التقدير العميق الذي تكنه مصر للدور البارز الذي تقوم به المنظمة على المستوى الثنائي مع مصر وأيضًا لإسهاماتها في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية على المستوي الدولى تحقيقًا للشعار الذي توافقت عليه دولها الأعضاء وهو : "سياسات أفضل لحياة أفضل".

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