كورونا المتحور يعبر للكويت.. والصحة العالمية: السلالة الجديدة في 60 دولة.. أمريكا تخرج من عباءة ترامب.. وبايدن يتسلم زمام القيادة اليوم.. أبرز عناوين صحف الكويت اليوم

الكويت .. وصول لقاح «أكسفورد» قريبًا وتحسّن توريد اللقاحات بعد أبريل

ملك البحرين: سنستمر بالوقوف إلى جانب الولايات المتحدة نحو نشر السلام

قطر تعلق قضيتين ضد الإمارات بمنظمة التجارة العالمية

دموع بايدن عشية تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة

مرشح بايدن للخارجية لا يستبعد فرض عقوبات على تركيا

ترامب في خطاب الوداع: سأصلي من أجل نجاح الإدارة الجديدة









تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





محليا، أبرزت صحيفة "الوطن" استقبال أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح أمس، الثلاثاء، عددا من القيادات والشخصيات السياسية، وذلك في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.





وكان الأمير، قبل أمس الأول، الاثنين، استقالة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، على أن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من شئون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.









وأفادت صحيفة "الجريدة" بتسجيل وزارة الصحة 578 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 158822 في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 950.









وأشارت صحيفة "القبس" إلى تأكيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند أن الوضع الصحي في الكويت جيد، وأن هناك تسابقا عالميا للحصول على اللقاحات لفيروس كورونا، وأن هناك 8 لقاحات حصلت على الاعتمادات المطلوبة.









وقال السند إن هناك تنافسا عالميا والتسليم للدول يكون للدول على دفعات، معربا عن أمله في وصول لقاح «أكسفورد» قريبا، وأضاف أنه من المتوقع تحسن أعداد التوريد ما بعد شهر أبريل، وتطعيم العدد المطلوب من السكان خلال عام، وبالنسبة لبيئة التخزين فهي متوافرة، كما لم يتم رصد أي آثار جانبية.









وأوضحت صحيفة "الأنباء" نقلا عن مصادر مطلعة تأكيدها جاهزية واستعداد وزارة الصحة لمواجهة «السلالة» الجديدة بعد رصد إصابة مواطنتين قادمتين من المملكة المتحدة بالتحور الجديد لفيروس كورونا.









وذكرت المصادر أن وزارة الصحة لديها جميع الخطط والإجراءات والبروتوكولات للتعامل مع «السلالة الجديدة»، والتي ثبت فقط حتى الآن أنها سريعة الانتشار.









عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة "الوطن" تعليق قطر نزاعا تجاريا مع الإمارات العربية المتحدة في منظمة التجارة العالمية، حسب وثيقة للمنظمة.









وجاء في الوثيقة التي نشرتها المنظمة "في سياق تسهيل تسوية نهائية ودية للنزاع بين الطرفين، طلبت قطر في 11 يناير 2021 من الهيئة تعليق عملها".









وأشارت صحيفة "الأنباء" إلى رسالة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة التي بعثها للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، حيث أعرب عن بالغ شكره وتقديره على منحه وسام الاستحقاق بدرجة قائد أعلى.









وأكد الملك حمد بن عيسى لترامب أن منطقة الشرق الأوسط اليوم أكثر أمانا واستقرارا مما كانت عليه، متطلعا لتعاون جميع دول المنطقة لمواجهة التحديات ومن أجل بناء مستقبل واعد يعمه السلام.









وقالت صحيفة "القبس" إن مرضى لبنان المصابون بفيروس «كورونا» يتلقون علاجهم على الأرصفة وفي سياراتهم أمام المشافي في بيروت، فأقسام الطوارئ امتلأت وكذلك الطوابق المخصصة لعلاج المصابين بالوباء.











وبالإضافة إلى النقص في الأسرة، لا سيما أسرة العناية الفائقة يعاني القطاع الصحي اللبناني من نقصٍ حاد في الكوادر الطبية والتمريضية، وبحسب أحد الأطباء الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإن 40% من الطاقم العامل في المستشفى الذي يعمل فيه محجورٌ بعد إصابته بالفيروس القاتل.









وذكرت صحيفة "الراي" أن أنتوني بلينكن، مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخارجية وصف تركيا، حليفة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، بأنها "شريك استراتيجي مزعوم" وأشار إلى إمكانية فرض مزيد من العقوبات عليها لشراء أنظمة دفاع جوي روسية الصنع.









وأضاف: "أعتقد أننا بحاجة إلى النظر لمعرفة تأثير العقوبات الحالية ثم تحديد ما إذا كان هناك إجراءات أخرى يتعين القيام بها".









وأفادت صحيفة "الجريدة" بتأكيد أنتوني بلينكين، المرشح لمنصب وزير الخارجية في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن المقبلة، إنه سيعمل مع حلفاء الولايات المتحدة بشأن إيران، بهدف التوصل إلى "اتفاق أطول مدى وأقوى".









وأوضح أن مثل هذه الصفقة الأوسع ستشمل قضية الأسلحة النووية وأيضًا مخاوف أخرى، مثل القدرة الصاروخية والاستقرار الإقليمي.









وأوضحت صحيفة "الراي" إشادة الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم بنهاية عهد "طاغية"، في إشارة الى اليوم الأخير من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اعتمد سياسة "ضغوط قصوى" حيال إيران.













دوليا، ركزت صحيفة "الأنباء" على دخول الرئيس الديمقراطي جو بايدن البيت الأبيض اليوم، ليبدأ ولايته على رأس بلد يشكك عشرات الملايين على رأسهم سلفه دونالد ترامب في شرعيته، ويحصد فيه وباء كوفيد-19 أكثر من ثلاثة آلاف أميركي كل يوم، ويتم تسجيل مليون شخص في برنامج البطالة كل أسبوع.









وطالب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أمس في آخر يوم لرئاسته بالصلاة من أجل نجاح الإدارة المقبلة في كلمة تضمنت أيضا أبرز إنجازات إدارته.









وأشارت صحيفة "الوطن" إلى الدموع التي انهمرت من عيني الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في كلمته الأخيرة عشية حفل التنصيب، في خطاب مؤثر تطرق فيه لأمور إنسانية تخصه.









ومنذ انطلاق كلمة الرئيس الأمريكي المنتخب عشية تنصيبه، وجه جو بايدن الشكر لمناصريه من مدينته ديلاوير، قبل الانتقال إلى واشنطن، ليبدأ بالبكاء، قائلا: "إنها لحظات مؤثرة". وبعد حديثه عن رحلته الطويلة، وذكرياته من ديلاوير، أكد بايدن أنه أراد أن تكتب عبارة "ديلاوير" على قلبه بعد وفاته.









وقالت صحيفة "الوطن" إن السيناتور الجمهوري البارز ميتش مكونيل ألقى باللوم صراحة على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بسبب مهاجمة حشود عنيفة مبنى الكابيتول في وقت سابق من الشهر الجاري.











وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ داخل قاعة المجلس: "لقد تغذى الغوغاء على الأكاذيب. لقد استفزهم الرئيس وأصحاب النفوذ الآخرون".









وأشارت صحيفة "الجريدة" إلى ما قاله ترامب في خطاب الوداع إنه سيصلي من أجل نجاح الإدارة الجديدة، وذلك قبل يوم واحد من أداء جو بايدن اليمين بصفته الرئيس المقبل.









وذكر ترامب في مقطع فيديو مدته حوالي 20 دقيقة: "هذا الأسبوع نقوم بتنصيب إدارة جديدة ونصلي من أجل نجاحها في الحفاظ على أميركا آمنة ومزدهرة.. نريد أيضا أن يحالفهم الحظ".









وذكرت صحيفة "الراي" أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب رفع قيود السفر المتعلقة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) عن بعض الدول مشترطا إجراء المسحة عند دخول البلاد اعتبارا من 26 يناير الجاري.









وفي المقابل، تحرك الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن نحو رفض المرسوم الذي أصدره البيت الأبيض بشأن قواعد السفر المفروضة على المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة بسبب تفشي فيروس كورونا، في اليوم الأخير لولاية دونالد ترامب.









وأوضحت صحيفة "القبس" إعلان منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن 60 دولة حتى الآن سجلت حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة في شهر ديسمبر الماضي.







