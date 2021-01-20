خلي السعادة عادة.. 4 نصائح ذهبية تجعل منك شخصا متفائلا

قال تامر شلبي، خبير التنمية البشرية، إن التفاؤل هو قرار شخصي فردي، ففي حالة القرار بأن أكون شخصا متفائلا أو إيجابيا فهو من أحسن القرارات، لأن التفاؤل طاقة مهمة، لافتا إلى أنه لم يولد شخص متفائل، لأن كل واحد فينا يولد عنده "حتة من كل حاجة".





وأضاف تامر شلبي، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الوقت والتجارب والخبرات المختلفة هي التي تكون طبيعة الشخص في التفاؤل أو التشاؤم، مؤكدا أن البيئة المحيطة للشخص لها دور كبير في تكوين انطباعه.





وتابع أن الفرد لديه دخل وقدرة على تغيير نفسه، وذلك من خلال التدريب والتهيأة المستمرة، ويجب على الفرد أن يغير من طباعه بشكل دائم لتحسين أوضاعه، أن هناك فرقا بين الناس فهناك من يحب أن يتكلم في المشاكل بشكل مستمر وهؤلاء يكون لديهم مشكلة في الثقة بالنفس، ويحبون التحدث في مشاكلهم للفت نظر الآخرين له.





وأوضح أنه يجب تحديد المشكلة في أن أكون شخصا متشائما، كاشفا عن خطوات لحل تلك المشكلة هي عدم الاستسلام ذهنيا ونفسيا قبل أن يكون فعليا، إلى جانب أن نتعامل ونتواصل مع أشخاص إيجابيين، وأخيرا أن نضع أهدافا محددة، وتغيير نظرتنا للظروف والأشياء المحيطة.



