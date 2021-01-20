ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خلي السعادة عادة.. 4 نصائح ذهبية تجعل منك شخصا متفائلا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:28 ص
تامر شلبي، خبير التنمية
تامر شلبي، خبير التنمية البشرية
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال تامر شلبي، خبير التنمية البشرية، إن التفاؤل هو قرار شخصي فردي، ففي حالة القرار بأن أكون شخصا متفائلا أو إيجابيا فهو من أحسن القرارات، لأن التفاؤل طاقة مهمة، لافتا إلى أنه لم يولد شخص متفائل، لأن كل واحد فينا يولد عنده "حتة من كل حاجة".

وأضاف تامر شلبي، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الوقت والتجارب والخبرات المختلفة هي التي تكون طبيعة الشخص في التفاؤل أو التشاؤم، مؤكدا أن البيئة المحيطة للشخص لها دور كبير في تكوين انطباعه.

وتابع أن الفرد لديه دخل وقدرة على تغيير نفسه، وذلك من خلال التدريب والتهيأة المستمرة، ويجب على الفرد أن يغير من طباعه بشكل دائم لتحسين أوضاعه، أن هناك فرقا بين الناس فهناك من يحب أن يتكلم في المشاكل بشكل مستمر وهؤلاء يكون لديهم مشكلة في الثقة بالنفس، ويحبون التحدث في مشاكلهم للفت نظر الآخرين له.

وأوضح أنه يجب تحديد المشكلة في أن أكون شخصا متشائما، كاشفا عن خطوات لحل تلك المشكلة هي عدم الاستسلام ذهنيا ونفسيا قبل أن يكون فعليا، إلى جانب أن نتعامل ونتواصل مع أشخاص إيجابيين، وأخيرا أن نضع أهدافا محددة، وتغيير نظرتنا للظروف والأشياء المحيطة.

وأكد أن التفاؤل يساعد على النجاح، معقبا: "الشخص الإيجابي مفيش حاجة بتوقفه، كل حاجة في حياتنا ممكن تتعمل، حتى لو بشكل مختلف"، ولذلك الشخص الإيجابي مهما كانت التحديات أو الظروف يستطيع أن يخرج منها في وقت قصير.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أ ب إعلام رياضي.. احمد عيد عبد الملك يوجه رسالة لقناة نادي الزمالك بشأن نهائي أبطال أفريقيا

المطربة بوسي عن تصريحات والدها: لم أقصر وببعتله فلوس ومصرفش عليا جنيه.. وأنا شفت بلاوي مفيش راجل بشنبات يتحملها

لو وصلت لـ 30.. 14 حاجة لازم تغيرها في تفكيرك

أيات الجارحي تكتب: التعلق العاطفي المرضي

بعد التنمر عليهما.. أمير طعيمة يدافع بقوة عن سوسن بدر ويسرا اللوزي

من عادات الجاهلية.. دار الإفتاء: التشاؤم بالأرقام والأيام منهي عنه شرعًا

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي يرفع التأهب في البحر الأحمر | اعرف السبب

شاهد.. أول ظهور لـ جيلي إمجراند GS الجديدة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

بالفيديو.. وزير التعليم يكشف عن نظام امتحانات الثانوية العامة هذا العام

الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر: سلالة كورونا المتحورة تضرب 60 دولة

في ذكرى رحيل سعاد مكاوي.. تعرف على عدد زيجاتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات أول سيارة كهربائية تنتجها مصر E70.. صور

سعر ومواصفات نيسان ارمادا 2021 في أمريكا.. صور

بعد الزيادات الأخيرة.. سعر ومواصفات هيونداي كريتا اس يو 2 CRETA موديل 2021