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اقتصاد

افتتاح تجريبي لأول مركز ثقافي تابع لهيئة الكتاب بالشروق

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:20 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم الافتتاح التجريبي لأول المراكز الثقافية بالمدينة "مركز الكاتب المصرى" والذي يتبع الهيئة المصرية العامة للكتاب، حيث تضمنت فعاليات الافتتاح عرضا مسرحيا قدمه أبناء مدينة الشروق، بحضور عدد من مسئولى وزارة الثقافة وجهاز المدينة.

وأشاد المهندس عبدالرءوف الغيطى، بالأداء التمثيلى للمشاركين بالعرض، لافتًا إلى أن المركز سيساهم فى إكتشاف المواهب والمساعدة فى تنمية المهارات الفنية وتعزيز الأنشطة الثقافية لدى أبناء المدينة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن المركز يقع بمنطقة إسكان الشباب 100م (شمالى) على مساحة (3326م2)، ويضم قاعات للمكتبات المتخصصة من تعليمية وثقافية وترفيهية ومعمل حاسب آلى بالإضافة إلى مسرح ثقافى، مؤكدًا إستمرار دعم الخدمات والأنشطة المتنوعة لقاطنى مدينة الشروق.

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