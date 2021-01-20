نتعاون مع هواوى.. أكاديمية التصنيع معتمدة دوليا ونهدف إلى تدريب الكوادر البشرية فى مجال التصنيع الذكى

قال المهندس أشرف خليل، رئيس قطاع الموارد البشرية فى الهيئة العربية للتصنيع، إن الهدف من إنشاء الأكاديمية للتصنيع كان كيفية بناء قدرات الشباب فى مجال التصنيع الذكي.









وأضاف "خليل"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهيئة العربية للتصنيع بصفتها إحدى الجهات الرائدة فى مجال الصناعة كان يجب أن يكون لها الريادة فى وجود مكان لتأهيل ورفع قدرات الشباب للتصنيع الذكى، موضحا أنه مبنى على مقومات الثروة الصناعية الرابعة.









وتابع أنه كان يجب وجود مكان به إمكانيات تكنولوجية، والتى تكون قادرة على نقل وتغيير ثقافة المتدرب فى مجال التصنيع الذكى، لافتا إلى أن الأكاديمية معتمدة دوليا، حيث إنها تتعاون مع عدد من الشركات مثل سيمز وهواوى.









وأشار إلى أنه يتم استهداف فئات من الشباب التى تعمل فى مجال التصنيع الذكي من طلاب بكليات الهندسة والخريجين العاملين بالمصانع وفنيين.



