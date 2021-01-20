الشرطة تعثر على شخص هارب من أحكام مختبئا داخل حائط سري.. شاهد

عثرت الشرطة البريطانية على رجل أربعيني مختبئا داخل أحد المخابئ في جدران غرفة.









ولم تكن الشرطة متوقعة على الإطلاق أن يقود التفكير شخصا إلى أن يحفر لنفسه مكان في الجدران ليختبئ.











وفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن عددا من رواد التواصل الاجتماعي على "تويتر" تداولوا مقطع فيديو للشرطة البريطانية وهي تلقي القبض على هارب مطلوب القبض عليه بالصدفة مختبئ داخل الجدران.











عثرت الشرطة البريطانية على فتحة في أحد الجدران بمنزل في مانشستر ببريطانيا، فقام الضباط بفتح فوهة تلك الفتحة ليجدوا المتهم الهارب المطلوب القبض عليه قابعا داخل الحائط.











ألقت الشرطة القبض على المتهم الذي كان عاريا تماما مرتديا سروالا فقط، فقامت الشرطة بتدفئته من خلال لإلقاء ملابس ثقيلة على جسده حتى لا يموت بعد الخروج من تلك الفوهة التي كان قطرها صغير للغاية، واعتقد الضباط أنه إذا لم تكن القوات ألقت القبض عليه في ذلك اليوم كان سيموت من ضيق الجدر، حيث إن قطر المكان الذي كان يختبئ فيه كان صغيرا للغاية ولا يسمح بالتنفس لكائن حي بداخله.