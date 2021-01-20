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فن

أجمل أنغام حياتي.. تامر حبيب يوجه رسالة لأنغام في عيد ميلادها

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:49 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
هنأ الفنان تامر حبيب، صديقته الفنانة أنغام بعيد ميلادها الـ 49.


ونشر تامر حبيب، من خلال خاصية الستوري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له مع أنغام وعلق قائلا: "عقبال ١٠٠ سعادة وهنا يا أجمل أنغام حياتي".


وتحتفل الفنانة أنغام اليوم الـ 19 من شهر يناير بعيد ميلادها الـ 49، فهي التي تحمل لقب "نجمة مصر الأولى"، وتعد واحدة من أهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وتمتع بشعبية كبيرة في الخليج لإتقانها الغناء باللهجة الخليجية.


يذكر أن أنغام تزوجت 4 مرات، الزوج الأول هو مهندس الصوت مجدي عارف وأنجبت منه ابنها "عمر"، ثم تزوجت في 2004 من الموزع الكويتي فهد الشلبي وأنجبت منه طفلها الثاني عبد الرحمن، وفي سبتمبر 2007 رفعت دعوى خلع منه بعد زواج دام 3 سنوات.


وتزوجت سرا من الفنان أحمد عز في 2011 ولم تعلن عن زواجها للإعلام بحجة أنها كانت تواجه مشاكل بسبب حضانة أطفالها، وفي 2014 وقع الطلاق بينهما، وفي فبراير عام 2019، أعلنت عبر وسائل الإعلام أنها تزوجت الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم.
أجمل أنغام حياتي.. تامر حبيب يوجه رسالة لأنغام في عيد ميلادها
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