شاهد.. كيف تروض الثعابين والعقارب دون أن تلدغك

قال رامز إسلام، مربى الزواحف، إنه لا يستطيع أي شخص التفرقة بين الثعبان السام والعاصر، لأن الاختلاف بينهما بسيط جدًا، والشخص ذو الخبرة هو من يعرف الفرق، بالإضافة إلي أن الثعابين هي كائنات دافعية لا تهجم علي الشخص إلا للدفاع عن نفسها، فهي كائنات مسالمة بطبيعتها، ولكن في بعض الحالات يكون هناك ثعبان مدفون في الرمال، وإذا لمسه شخص بدون قصد، فيقوم الثعبان بمهاجمة الشخص للدفاع عن نفسه.





وأضاف"مربى الزواحف"، عبر سكايب فى برنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى"لذلك أنصح الناس عند الذهاب إلى أي مكان في الصحراء، عدم الاقتراب من أي شيء وترك البيئة على حالها، ومراقبة الزواحف المفترسة عن بعد، ولكن للأسف الثقافة منعدمة لدينا عن الزواحف المفترسة".





وتابع رامز إسلام، مربي الزواحف، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، إنه اكتسب هواية تربية الزواحف والطيور من والده وعمل على تطويرها بتربية الثعابين والسلاحف، مضيفا أن تربية الزواحف ممتعة وغير مكلفة، فهى لا تصدر أصواتًا كما أن أكلها غير مكلف، والأكثر نظافة عن الحيوانات والثدييات"، مشيرًا إلى أن زوجته وأبنائه يقومون برعاية الزواحف بشكل دائم ويتعاملون بسهولة ودون مشكلات.





وأوضح أن الأمر يعتمد على المعرفة، وهذا الأمر مجرد هواية ولا يدر منه أي أرباح، مستطردًا: "كل الثعابين ليست سامة، ونتعامل مع الأمر بشكل أكاديمى وأعطي محاضرات للأطباء في كيفية التعامل مع الثعالب وكيفية تربيتها وكيفية استقبالها".





وأكمل: "نحن نربي الثعابين في المنزل لأن ألوانها جذابة، وسلوكها هادئ، سهلة في طريقة معيشتها، فهي تأكل كل 15 يومًا، فلا يوجد التزام بتناول 3 وجبات رئيسية يوميا، وغالبا ما نربي الثعبان علي نظام تغذية خاص مثل الاعتياد علي التغذية علي الفئران".



