قالوا لـ صدى البلد.. مصدر يكشف حقيقة الاعتداء على محمد رمضان في الشارع.. وبطرس دانيال: إعلان الأفلام المشاركة بمهرجان المركز الكاثوليكي الشهر المقبل

أدلى عدد من نجوم الفن بتصريحات خاصة لـ "صدى البلد" سواء عن أعمالهم الجديدة أو عن الموضوعات الأكثر إثارة للجدل خلال الساعات الماضية، ومن أبرزها الآتي…





- محمد رمضان





يواصل الفنان محمد رمضان، تصوير مسلسله الجديد "موسى" في دهشور.

وعلم "صدى البلد" أن رمضان قام بتصوير ما يقرب من ٢٥ يوم هناك حيث ان الديكور الاساسي للمسلسل في دهشور، وبعد انتهاء تصوير المشاهد هناك سوف ينتقل إلى استوديو مصر.

ونفى مصدر مُقرّب من الفنان محمد رمضان، في تصريح خاص لـ صدى البلد، ما تردّد خلال الساعات الماضية حول تعرض الفنان للاعتداء بالسب والضرب على يد مجموعة من الشباب في الشارع، خلال توجهه لتصوير مشاهد مسلسل «موسى» المُنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل.

وأوضح المصدر، أن محمد رمضان، يستكمل التصوير في قرية بعد دهشور، ويتعامل بشكل يومي مع معجبيه ومحبيه دون حدوث أي شيء، لافتًا إلى أن الفنان يتواصل مع جمهوره بشكل مباشر ودون الاستعانة بالجاردات لمنع أي مُحب في التواصل معه.









- بطرس دانيال





كشف الاب بطرس دانيال بعض التفاصيل بعد قرار تاجيل الدورة التاسعة والستين من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما.

وقالت بطرس دانيال فى تصريح لـ صدى البلد : أن قرار تاجيل الدورة الجديدة من مهرجان الكاثوليكى للسينما جاء بعد قرار رئاسة الوزراء بتاجيل اى فعالية فنية.

واضاف بطرس : اننا قررنا التاجيل أفضل من الغاء الدورة تماما خاصة أن مهرجان الكاثوليكى للسينما يعد اقدم المهرجانات الفنية فى مصر، واننا ننتظر قرار رئاسة الوزراء وبعدها يتم تحديد موعد جديد لاقامة المهرجان والذى يكون على الارجح فى الربيع.

واوضح بطرس : ان ادارة المهرجان تجرى جميع التحضيرات اللازمة من اجل الدورة الجديدة حيث من المقرر ان يتم الاعلان عن اختيار خمسة أفلام المشاركة فى المهرجان فى الشهر المقبل.

وأشار بطرس دانيال : اننا حاليا نقوم باختيار الافلام المشاركة فى المهرجان ونواجه صعوبة بالغة فى الاختيار بسبب مستوى الافلام التى عرضت فى عام 2020 والتى لم تكن على المستوى المطلوب.

واوضح دانيال : اتفقت ادارة المهرجان على أن تختار ايضا من الافلام التى تم عرضها على منصات الكترونية كامر استثنائى خاصة أننا اعتدنا على الاختيا من الافلام المعروضه جماهيريا.









- ميرفت أبو عوف





قالت ميرفت أبو عوف الاستاذة بقسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية، إن المجتمع يضم كوادر كثيرة مسئولة عن قضايا المرأة بما فيهم المرأة ذاتها، فهي الأم التي تربي أجيال وتبث قيم من شأنها رفض الإهانة والتعدي على حقوقها.

وفي تصريحات خاصة على هامش ندوة بعنوان "لازم نتكلم" والتى تناقش قضية التحرش والعنف ضد المراة، ذكرت ابو عوف ، أنه مؤخرًا نشهد إرادة سياسية حقيقية تحاول تنمية وضع ومكانة المرأة بالمجتمع بكل جوانبه، ولكن تبقى الثقافة المترسخة بعقول البعض هي الحاجز والتي تتطلب وقت ومجهود كبير لتغييرها.

وتابعت أنها فخورة بإنجازات الجامعة في تنظيم مثل هذه المبادرة، واستضافة الكوادر المؤثرة والمحاولة في تغير الواقع الذي تتعرض له المرأة، والتشجيع على الحديث عن قضايا المرأة بلا حرج.

جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة أطلقت سلسلة حوارات "لازم نتكلم" في نوفمبر 2020 انطلاقا من حرصها على لعب دور محوري في زيادة الوعي بقضية التحرش الجنسي كقضية اجتماعية هامة، ولدعم الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بهذه القضية خاصة في الجامعات.

وتستمر سلسلة حوارات "لازم نتكلم" حتى شهر يونيو 2021 وتتناول العديد من القضايا الهامة الخاصة بالتحرش منها تحقيق الأمان للمرأة في الأماكن العامة، والخصوصية في عالم الانترنت، ومواجهة التحرش بكفاءة في الجامعات، وتحقيق الأمان والشمولية والتنوع في أماكن العمل والإطار القانوني والتشريعات لمواجهة العنف ضد المرأة.











