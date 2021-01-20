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الرئيس السيسي: علاقتنا بمنظمة التعاون الاقتصادى وطيدة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:41 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هاجر إبراهيم
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر والمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادى تحظى بعلاقات تعاون وطيدة، حيث تشارك فى العديد من لجانها المختلفة كما تحظى بالعضوية الكاملة فى مركز التنمية التابع للمنظمة منذ عام 2008 كأول دولة عربية وأفريقية تنضم له.


وأضاف "السيسي"، خلال كلمته اليوم، الأربعاء، أن مصر تولى أهمية كبيرة للمركز كمحفل رئيسي لإيصال أولويات الدول النامية وإعداد الدراسات التنموية وتقديم الدعم الفني للسلع.


وأشار إلى أن هذا التعاون شهد مرحلة جديدة فى عام 2019، بعد الانضمام إلى آلية البرامج القطرية، مشيدا بالتقدم المحرز على هذا الصعيد، والذى من خلاله تم اختيار مجالات العمل الأكثر قدرة على المساهمة فى تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.

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