تأجيل اجتماع اتحاد الكرة إلى الغد

تقرر تأجيل اجتماع اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الذي كان مقررا له اليوم إلى الغد نظرا لانشغال اللجنة ببعض الأعمال التي تخص الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان من المقرر، أن تعقد اليوم الأربعاء اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي اجتماعا لاعتماد المرشحين للمكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الثاني بعد غلق باب الترشيح الاثنين الماضي.





كما تناقش اللجنة التوصيات التي أسفر عنها الاجتماع مع رؤساء أفرع الاتحاد على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى التوصيات التي خرجت عن الاجتماع المشترك مع اللجنة الطبية بالاتحاد والأجهزة الطبية بفرق دوري القسم الأول.





وأيضا ما صدر عن لجان وإدارات الاتحاد المختلفة وفي مقدمتها لجنة الحكام وإدارة المسابقات للنظر فيها قبل اعتمادها.



