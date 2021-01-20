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مرأة

طريقة عمل طاجن دجاج بالبطاطا والشيفرول

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:44 ص
طاجين دجاج بالبطاطا
طاجين دجاج بالبطاطا والشيفرول
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة مبتكرة لعمل البطاطا والشيفرول بمذاق جديد لعمل البطاطا. 


مقادير طاجين دجاج بالبطاطا والشيفرول

2 دجاجة
٤ قطع وبدون جلد
2 بصلة مفرومة  ناعم
4 فص ثوم مبشور
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
زعفران
ملح فلفل اسود
1 ملعقة كبيرة فلفل اسود
1 ملعقة كبيرة زنجبيل
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
2 ليمونة مخللة  حجم كبير
2 كيلو بطاطس مسلوقة  حجم كبير وحلقات
1 كيلو قرنبيط مسلوق 


للتزيين

أعواد زعتر طازج


طريقة تحضير طاجين دجاج بالبطاطا والشيفرول

* يشوح البصل مع الثوم في الزيت ثم يضاف قطع الدجاج وتترك حتى تأخذ اللون الذهبي

* ثم يضاف القرنبيط المسلوق ويقلب برفق مع الدحاج ثم يرص الخليط في الطاجن

* ثم يضاف اعواد الزعتر ويترك حتى تمام النضج ويقدم

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