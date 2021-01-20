طريقة عمل طاجن دجاج بالبطاطا والشيفرول

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة مبتكرة لعمل البطاطا والشيفرول بمذاق جديد لعمل البطاطا.





مقادير طاجين دجاج بالبطاطا والشيفرول

2 دجاجة

٤ قطع وبدون جلد

2 بصلة مفرومة ناعم

4 فص ثوم مبشور

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

زعفران

ملح فلفل اسود

1 ملعقة كبيرة فلفل اسود

1 ملعقة كبيرة زنجبيل

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ليمونة مخللة حجم كبير

2 كيلو بطاطس مسلوقة حجم كبير وحلقات

1 كيلو قرنبيط مسلوق



للتزيين

أعواد زعتر طازج





طريقة تحضير طاجين دجاج بالبطاطا والشيفرول

* يشوح البصل مع الثوم في الزيت ثم يضاف قطع الدجاج وتترك حتى تأخذ اللون الذهبي

* ثم يضاف القرنبيط المسلوق ويقلب برفق مع الدحاج ثم يرص الخليط في الطاجن

* ثم يضاف اعواد الزعتر ويترك حتى تمام النضج ويقدم