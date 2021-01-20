طريقة عمل طاجن دجاج بالبطاطا والشيفرول

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة مبتكرة لعمل البطاطا والشيفرول بمذاق جديد لعمل البطاطا.
مقادير طاجين دجاج بالبطاطا والشيفرول
2 دجاجة
٤ قطع وبدون جلد
2 بصلة مفرومة ناعم
4 فص ثوم مبشور
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
زعفران
ملح فلفل اسود
1 ملعقة كبيرة فلفل اسود
1 ملعقة كبيرة زنجبيل
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
2 ليمونة مخللة حجم كبير
2 كيلو بطاطس مسلوقة حجم كبير وحلقات
1 كيلو قرنبيط مسلوق
للتزيين
أعواد زعتر طازج
طريقة تحضير طاجين دجاج بالبطاطا والشيفرول
* يشوح البصل مع الثوم في الزيت ثم يضاف قطع الدجاج وتترك حتى تأخذ اللون الذهبي
* ثم يضاف القرنبيط المسلوق ويقلب برفق مع الدحاج ثم يرص الخليط في الطاجن
* ثم يضاف اعواد الزعتر ويترك حتى تمام النضج ويقدم