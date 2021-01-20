بدون مكياج.. هاندا أرتشيل تبرز جمال ملامحها عبر إنستجرام

شاركت هاندا أرتشيل ، بطلة مسلسل "أنت اطرق بابي"، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت هاندا ارتشيل في الصورة من سيارتها وعلقت علي الصورة باللغه التركية: "صباح الخير".









وظهرت هاندا بإطلالة شتوية وتركت شعرها بطريقة جذابة وارتدت نظارة كبيرة، مما تناسب مع إطلالتها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هاندا على عدم وضع مكياج مما أبرز جمال ملامحها.









وتتألق الممثلة التركية هاندا ارتشيل في اختيار ملابسها، مما يدفع المتابعين لها للتعبير عن حبهم لإطلالتها، فهي تشاركهم الصور عبر تطبيق "إنستجرام".