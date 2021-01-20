الثاني عربيا.. أستاذ هندسة طاقة: إجمالى قدرات توليد مصر للكهرباء 60 ألف ميجا وات

قال الدكتور حافظ سلماوى، أستاذ هندسة الطاقة والرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق، إن مصر حاليًا مركزها الأول أفريقيا، منوهًا إلى أن مصر الآن إجمالى قدرات توليد الطاقة لديها حوالى 60 ألف ميجا وات، بينما جنوب أفريقيا حوالى 54 الف فقط رغم أنها كانت تسبقنا.





وأضاف "سلماوى" خلال حواره ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية دى أم سى، أن مصر هى الثانى عربيًا بعد المملكة العربية السعودية من حيث قدرات التوليد.





وأشار إلى أن مصر تقع فى المركز الخامس عالميا بعد فرنسا وإيطاليا، وإسبانيا وتركيا، فنحن فى المعيار الأوروبى بمركز جيد جدًا، مؤكدًا أن حجم شبكة مصر من الشبكات الكبرى.





وتابع أن مصر على قرابة المركز العشرين كأكبر شبكة على مستوى العالم، لافتًا إلى أن شبكات الكهرباء تخدم حوالى 100 مليون مواطن، ولكن الأهم من ذلك أن نسبة ارتباط الناس بالكهرباء فى مصر تتجاوز 99.3% وهو رقم لا ينتمى للدول النامية وإنما الدول المتقدمة جدًا.



