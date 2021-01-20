توزيع 250 شنطة رياضية على الرياضيين المتميزين من ذوي القدرات والهمم بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرا بذوي القدرات والهمم من الرياضيين والذين يمثلون المحافظة في بطولات الجمهورية والمحافل الدولية ويحققون إنجازات غير مسبوقة في مختلف الألعاب، مشيرا إلى أنه في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات والهمم قامت محافظة الشرقية بتجهيز 250 شنطة رياضية تحتوي على (أحذية وملابس رياضية) تم توزيعهم علي المتميزين رياضيًا من ذوي القدرات والهمم بمختلف مراكز الشباب بنطاق المحافظة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه استكمالا لتوزيع الشنط الرياضية على المتميزين رياضيا من ذوي القدرات والهمم بمراكز الشباب تم الانتهاء من توزيع 46 شنطة رياضية بنادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان، لافتًا إلى أنه سبق توزيع 86 شنطه رياضية بنادي الشرقية و 63 شنطه رياضية بنادي فاقوس و 55 شنطة رياضية بنادي ديرب نجم ليصل اجمالي ما تم توزيعه 250 شنطة رياضية، وذلك بهدف تشجيع الرياضيين من ذوي القدرات والهمم على ممارسة الرياضة وتحقيق البطولات وحصد الميداليات الذهبية وتحقيق مراكز رياضية متقدمة في مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية والبارالمبية ورفع اسم مصر عاليًا.

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وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بذوي القدرات والهمم بهدف توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب منهم، ودمجهم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بينهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب وتنميتها وزيادة الانتماء واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

فيما قدم الرياضيون المتميزون من ذوي القدرات والهمم الشكر لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم والمستمر لهم وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لممارسة مختلف الألعاب الرياضية والمشاركة في البطولات وحصد الميداليات

وعلي جانب آخر فقد عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماع مع مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية، ومسئولة برنامج التطعيمات، والمراقبين الصحيين بإدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة، وذلك صباح اليوم بمكتب وكيل الوزارة.

تناول الاجتماع مناقشة التجهيزات والاستعدادات اللازمة للحملة، والتي سيتم تنفيذها بمحافظة الشرقية خلال شهر فبراير الجاري، وأكد وكيل الوزارة علي عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الإجتماعات متتابعة لفرق الإشراف علي الحملة بالإدارات الصحية بالمحافظة، ومتابعة توافر التطعيمات والمستلزمات الخاصة بالحملة وفقًا لعدد الأطفال المستهدفين بالحملة، والتأكد من جاهزية الفرق الثابتة والمتحركة، والتأكيد علي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، وطرق مكافحة العدوي، أثناء التطعيمات، في ظل الظروف الراهنة.

كما أكد علي خطة العمل، وأن التطعيم يشمل جميع الأطفال المصريين والمقيمين بالمحافظة، ويتم التطعيم من منزل لمنزل، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الشرقية.