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برلمان

رئيس النواب لـ «أبو الغيط»: الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لا تألو جهدا في دعم القضايا والمواقف العربية على الأصعدة كافة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:56 ص
أبو الغيط يهنئ المستشار
أبو الغيط يهنئ المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح خالد مشعل
استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بمكتبه صباح اليوم، الأربعاء، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بحضور المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، ومحمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.


في مستهل اللقاء، هنأ أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بانتخابه رئيسًا لمجلس النواب، متمنيًا له التوفيق والسداد فى مهام عمله لخدمة الوطن، خاصة في تلك المرحلة التى تشهد فيها الدولة المصرية طفرة تنموية في جميع المجالات، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أهمية الدور الذى تقوم به الدبلوماسية البرلمانية العربية لتعزيز العمل العربي المشترك ودعم القضايا العربية.


من جانبه، أعرب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عن امتنانه للأمين العام لجامعة الدول العربية على هذا التقدير والتهنئة الرقيقة، مؤكدًا دعم مجلس النواب المصري لجهود جامعة الدول العربية لصون وحماية المصالح العربية القومية والدفاع عن القضايا العربية، ومشددًا في ذلك الصدد على أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تألو جهدًا في دعم القضايا والمواقف العربية على جميع الأصعدة.


كما شهد اللقاء أيضًا استعراضًا مشتركًا لمجمل تطورات الأوضاع في العالم العربي، خاصة في ظل التحديات الوجودية التى تواجه منطقتنا العربية، وهو الأمر الذى يستدعى تعزيز التضامن العربي المشترك صونًا للأمن القومي العربي.
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