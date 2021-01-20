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منها صناعة أجزاء طبية.. العربية للتصنيع: لدينا ماكينات مرنة لتصنيع منتجات متنوعة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:15 ص
المهندس خالد علام،
المهندس خالد علام، المسئول عن المصنع الذكى
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هاجر إبراهيم
قال المهندس خالد علام، المسئول عن المصنع الذكى بالهيئة العربية للتصنيع، إن نموذج المصانع الذكية يعتبر نموذجا فريدا من نوعه فى مصر بالوقت الحالى، مشيرا إلى أنه بناءً على تعليمات القيادة السياسية، فقد تم تأسيس النموذج بأكاديمية الهيئة العربية للتصنيع والانتهاء منه.

وأضاف "علام" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن النموذج يهدف بالتحكم فى جميع العمليات الإنتاجية عن طريق الحاسب الآلى والذى يقوم بدوره بعملية الوقت الفائض لتلك العملية.

وتابع أنه يتم متابعة العملية الإنتاجية بالأكاديمية بطريقة عالية جدا، لافتا إلى أنه فى حالة وجود خطأ فى التشغيل يكون الرد سريعا من خلال المونيتور، حيث إن اختيار المكن فى المصانع الذكية سيكون اختيارا مرنا.

وأكد أن الماكينات الموجودة تعتبر مرنة بهدف تصنيع منتجات متنوعة، لافتا إلى أنها من الممكن صناعة أجزاء من السيارات أو قطع غيار للفضاء أو أجزاء طبية أو قوالب حقن وكل ما هو معقد فى الأشكال الماكينات لديها القدرة على إنتاجه.
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