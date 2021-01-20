"كيف تحمي جهازك المناعي".. ندوة بثقافة البحر الأحمر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة البحر الأحمر عدد من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقد بيت ثقافة القصير محاضرة أونلاين بعنوان "كيف تحمي جهازك المناعى " ألقتها د. مروة منصور موضحة أن المناعة أحرزت تقدما كبيرا نحو نهاية القرن التاسع عشر بفضل كثير من الباحثين والعلماء، من خلال التقدم السريع في دراسة المناعة الخلطية والمناعة الخلوية، ومن أهمهم بشكل خاص أبحاث بول إرليخ الذي اقترح نظرية السلسلة الجانبية لشرح خصوصية تفاعل الجسم والجسم المضاد، وتم الإعتراف بإسهاماته في فهم المناعة الخلطية ونال جائزة نوبل في عام 1908، والتي منحت بشكل مشترك له مع مؤسس علم المناعة الخلوية إيليا ميتشنيكوف.
كما أقام قصر ثقافة رأس غارب محاضرة بعنوان "التربية الذكية" ألقاها عبدالحليم حيث سرد حوالي 20 وصيه من 20 أب وأشار إلى أن الوصية تقليد قديم جدا، ومن أشهر الوصايا وصايا الحكيم لقمان لإبنه والتي ذكرت بالقرآن بسورة لقمان وتعتبر من أهم وأفضل الوصايا.
أعد قصر ثقافة الشلاتين مسابقة ثقافية بعنوان "مسابقة فى كتاب" عن "الأديب طه حسين" وعن مولده ونشأته وتعليمه وحياته العملية والمهنية وأسلوبه وآراءه وأفكاره ودوره الكبير فى محو الأمية، بينما نظم بيت ثقافة الحمراوين ورشة حكى بعنوان "حكاية مثل"، وتحدثت سميحة أبو الحمد عن بعض الأمثال التي توضح أن البنت تأخذ الكثير من الأم فى العادات والطباع والتقاليد.