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ثقافة

"كيف تحمي جهازك المناعي".. ندوة بثقافة البحر الأحمر

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:01 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة البحر الأحمر عدد من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقد بيت ثقافة القصير محاضرة أونلاين بعنوان "كيف تحمي جهازك المناعى " ألقتها د. مروة منصور موضحة أن المناعة أحرزت تقدما كبيرا نحو نهاية القرن التاسع عشر بفضل كثير من الباحثين والعلماء، من خلال التقدم السريع في دراسة المناعة الخلطية والمناعة الخلوية، ومن أهمهم بشكل خاص أبحاث بول إرليخ الذي اقترح نظرية السلسلة الجانبية لشرح خصوصية تفاعل الجسم والجسم المضاد، وتم الإعتراف بإسهاماته في فهم المناعة الخلطية ونال جائزة نوبل في عام 1908، والتي منحت بشكل مشترك له مع مؤسس علم المناعة الخلوية إيليا ميتشنيكوف.

كما أقام قصر ثقافة رأس غارب محاضرة بعنوان "التربية الذكية" ألقاها عبدالحليم حيث سرد حوالي 20 وصيه من 20 أب وأشار إلى أن الوصية تقليد قديم جدا، ومن أشهر الوصايا وصايا الحكيم لقمان لإبنه والتي ذكرت بالقرآن بسورة لقمان وتعتبر من أهم وأفضل الوصايا.

أعد قصر ثقافة الشلاتين مسابقة ثقافية بعنوان "مسابقة فى كتاب" عن "الأديب طه حسين" وعن مولده ونشأته وتعليمه وحياته العملية والمهنية وأسلوبه وآراءه وأفكاره ودوره الكبير فى محو الأمية، بينما نظم بيت ثقافة الحمراوين ورشة حكى بعنوان "حكاية مثل"، وتحدثت سميحة أبو الحمد عن بعض الأمثال التي توضح أن البنت تأخذ الكثير من الأم فى العادات والطباع والتقاليد.
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