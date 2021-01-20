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أخبار العالم

رغم تأييده لحل الدولتين.. بايدن لن يتراجع عن نقل سفارة بلاده للقدس

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:05 ص
بايدن لن يتراجع عن
بايدن لن يتراجع عن نقل سفارة بلاده للقدس
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سمر صالح
أعلن المرشح الأمريكي لمنصب وزارة الخارجية "أنتوني بلينكن" الذي اختاره الرئيس المنتخب جو بايدن أنّ الإدارة الديمقراطية التي ستتولى السلطة لن تعود عن القرار المثير للجدل الذي اتّخذه دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأنها ستبقي كذلك على السفارة الأمريكية في القدس.
 

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، خلال جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ للمصادقة على تعيين وزير الخارجية المقبل طرح السناتور الجمهوري "تيد كروز" على بلينكن سؤالًا بشأن ما إذا كانت إدارة بايدن ستواصل السياسة التي انتهجتها إدارة ترامب بشأن هاتين المسألتين، ومن دون تردّد أجاب بلينكن "أجل وأجل".

 
وقال بلينكن إن بايدن يرى أن التسوية الوحيدة القابلة للاستمرار في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي هي "حل الدولتين"، لكنّه سيواصل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

 
وأوضح "بلينكن" أمام مجلس الشيوخ: "يظن الرئيس وأنا شخصيًا أن السبيل الوحيد لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية مع إعطاء الفلسطينيين دولة يحق لهم بها، هو عبر حل الدولتين لكن واقعيًا أظن أنّه سيكون من الصعب تحقيق أي شيء على هذا الصعيد في المدى القصير".

 
ودعا الإسرائيليين والفلسطينيين فورًا إلى تجنّب اتّخاذ خطوات تزيد هذه العملية تعقيدًا.
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