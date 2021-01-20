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رياضة

شوبير: مباراة الأهلي والدحيل القطري ستكون صعبة.. وبيراميدز ينافس على الدوري

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:03 ص
صدى البلد
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محمد سمير
يرى الإعلامي أحمد شوبير، حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مواجهة الفريق الأحمر ضد الدحيل القطري في مونديال الأندية ستكون صعبة للغاية.


وقال شوبير عبر إذاعة أون سبورت، صباح اليوم الأربعاء: "هذه المواجهة ليست سهلة، فالفريق القطري يضم عددا كبيرا من المحترفين المميزين في صفوفه".


وتحدث عن إصابة وليد سليمان، فقال: "أرى أن موسيماني وطبيب الأهلي ووليد سليمان يتحملون سبب غياب (الحاوي) عن مونديال الأندية في قطر".


وأكد شوبير أن المجازفة باللاعب وإشراكه أساسيا أمام البنك الأهلي رغم شكواه من الإصابة خلال، تدين الثلاثي.


وتابع: "مواجهات الأهلي المقبلة في الدوري صعبة للغاية، وأرى أن لقاء بيراميدز قبل السفر إلى قطر سيكون في قمة العصبية، ولا يمكن الاستهانة بالمنافس".


وأضاف: "أتوقع عودة بيراميدز للصراع على لقب الدوري مع الأهلي والزمالك في الفترة المقبلة".


وتابع: "الزمالك يقدم نتائج أفضل من الموسم الماضي بعد الوصول لقمة الدوري الممتاز، ولم يتعادل سوى أمام بيراميدز، وذلك دليل على استقراره، عكس ما كان يحدث في السنوات السابقة".
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