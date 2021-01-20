مركز خدمة عملاء متنقل للتعاقد على وصلات الصرف الصحي بسوهاج

أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب ان الشركة قامت بإرسال مركز خدمة عملاء متنقل للتعاقد على 637 وصلة صرف صحي منزلية بقرية ادفا والتى يستفاد منها ٨٥٧٢ نسمة وذلك عقب الانتهاء من استكمال وتأهيل المرحلة الاولى من المشروع.
وأوضح رئيس مياه سوهاج ان الشركة تسعى من خلال هذا الإجراء التيسير على المواطنين ولمنع انتقالهم وتجمعهم بمركز خدمة العملاء بمدينة سوهاج وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد هذا بالإضافة إلى توفير كافة وسائل السلامة والصحة المهنية للعاملين المخالطين للجمهور واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ عليهم.
ومن الجدير بالذكر انه تم الانتهاء من استكمال اعمال المرحلة الاولى من المشروع بعد التوقف أكثر من 13 عام وان هذه المرحلة بلغت تكلفتها الإجمالية 20 مليون جنيه لتأهيل شبكات الانحدار وخط الطرد ومحطة الرفع ومحطة المعالجة وأنه جار أعمال المرحلة الثانية بتكلفة تبلغ 180 مليون جنيه.
أعلن اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أنه تم الانتهاء من أعمال قطعيات على خط مياه قطر 18 بوصة بشارع التحرير صباح أمس الجمعة الموافق ١٥ يناير الجارى وتم فتح المياه للمواطنين.
وأوضح رئيس مياه سوهاج ان نقص المياه يرجع إلى السدة الشتوية حيث انه يغذى مدينة سوهاج محطات مياه سوهاج غرب والنمساوى والثقافة والسوهاجية والجوازات وانه نظرا لقلة المياه او انعدامها بالترع توقفت محطة مياه الجوازات والنمساوى بطاقة إنتاجية ٣٦٠ لتر ثانية مما أدى إلى ضعف المياه بالأدوار العليا ببعض المناطق التى تغذيها تلك المحطات وأنه تم تشغيل باقى المحطات بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين.
وأكد رئيس مياه سوهاج أنه يتم الدفع بسيارات مياه نقية مجانية للمناطق التى تنقطع بها المياه فى الأدوار العليا وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بتلك المناطق.
ومن الجدير بالذكر أن السدة الشتوية تنتهى يوم ٢٠ يناير الجارى ويتم عودة المحطات التى تقع على الترع للخدمة وتصل المياه إلى جميع مواطنى سوهاج.