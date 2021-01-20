مركز خدمة عملاء متنقل للتعاقد على وصلات الصرف الصحي بسوهاج

أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب ان الشركة قامت بإرسال مركز خدمة عملاء متنقل للتعاقد على 637 وصلة صرف صحي منزلية بقرية ادفا والتى يستفاد منها ٨٥٧٢ نسمة وذلك عقب الانتهاء من استكمال وتأهيل المرحلة الاولى من المشروع.





وأوضح رئيس مياه سوهاج ان الشركة تسعى من خلال هذا الإجراء التيسير على المواطنين ولمنع انتقالهم وتجمعهم بمركز خدمة العملاء بمدينة سوهاج وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد هذا بالإضافة إلى توفير كافة وسائل السلامة والصحة المهنية للعاملين المخالطين للجمهور واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ عليهم.





ومن الجدير بالذكر انه تم الانتهاء من استكمال اعمال المرحلة الاولى من المشروع بعد التوقف أكثر من 13 عام وان هذه المرحلة بلغت تكلفتها الإجمالية 20 مليون جنيه لتأهيل شبكات الانحدار وخط الطرد ومحطة الرفع ومحطة المعالجة وأنه جار أعمال المرحلة الثانية بتكلفة تبلغ 180 مليون جنيه.



