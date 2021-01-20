تعرفي على الطريقة الصحيحة لتغذية الطفل وطرق مبتكرة لتحفيزه على الطعام.. فيديو

قالت دكتور ضحى عبده، رئيس قسم التغذية بالمركز القومى للأبحاث، إن الطريقة الصحيحة لتغذية الطفل يبدأ من غذاء الأسرة نفسها، ولذا يقال أن الأسرة مرآة للطفل الصغير.





وأضافت ضحى عبده، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية دى أم سى، أن الطفل يتكون غذاؤه من الجو العام للمنزل، فإذا كان الأكل صحيا بوجه عام سيتعلم أن يتناولها بسهولة، وإنما لو كانت عبارة عن سكريات مثلا يتعلق بها.





وأشارت إلى أنه لو كان غذاء الأسرة صحيا وسليما سيقوم الطفل بتقليد ذلك السلوك الصحي، كما أن الصغير يمكن أن يحب الطعام الصحى المقدم له بشكل لطيف وألوان كثيرة.





وتابعت أنه لا بد من وجود التنوع الصحى على شكل السفرة، وفى الوقت الحالى لا بد من الإكثار من فيتامين سى، مثل البرتقال والليمون والفراولة والجوافة والفلفل الملون.





وأكدت أن الألياف الغذائية من الخضراوات والفاكهة الطازجة مهمة للطفل منها الكرومب والجرجير والفجل وكلما كانت السلطة بألوان كثيرة كلما كانت أفضل، ويفضل تناول الفاكهة أكثر من شربها كعصير.