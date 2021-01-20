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رئيس العربية للتصنيع يكشف معلومات عن أول مصنع لتدوير مخلفات النخيل بالوادي الجديد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:23 ص
مصنع النخيل بالوادي
مصنع النخيل بالوادي الجديد
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ياسمين القصاص
قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن دلالة أول مصنع لتدوير النخيل فى محافظة الوادى الجديد، لاحتوائها على العديد من الأماكن الصالحة لزراعة النخيل، وحتى إنها تعتبر أكبر المناطق كثافة بمناطق زراعة النخيل، منوها إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى الاهتمام النهوض بهذا المشروع، مكملا أن محافظة الوادي الجديد تحتوى على العديد من الطاقة النظيفة.


وأضاف"رئيس الهيئة العربية للتصنيع" عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أن المشروع الجديد يستهدف الاستفادة من مخلفات النخيل في صناعة الخشب بدلا من حرقها بالأسلوب التقليدى، لافتا إلى أنه تم تخصيص الأرض اللازمة للمشروع بعد عقد اجتماع مع محافظ الوادى الجديد عبر الفيديو كونفرانس، فضلا عن تخصيص أرض لمحطة الطاقة الشمسية اللازمة للمشروع، مشيرًا إلى أنه من المستهدف إنتاج المصنع لمليون و200 ألف لوح خشب سنويا.

وأوضح، أن المحافظة تتوفر بها الطاقة الشمسية  والغاز الطبيعى، مضيفا أن تلك العوامل التى ساعدت الدولة البدء بهذه المحافظة لهذا المشروع، حيث إن الدراسات تمت بالتعاون مع الشركات الألمانية المتخصصة فى دراسة التحويل والاستفادة فى تحويله إلى ألواح خشب.

وتابع، أنه موجها الشكر لوزيرة البيئة على جهودها في مجال إدارة المخلفات، كما إنه أضاف " مهتمون بتوفير فرص عمل للشباب، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوطين الصناعة وتعميقها"، منوها إلى أن مصر تضم ما يقرب من 16 مليون نخلة، تحتضن محافظة الوادي الجديد على 2.4 مليون نخلة، ومن المستهدف رفع هذا العدد إلى 5 ملايين نخلة.

وأشار"التراس"، إلى أن العمالة المباشرة التي ستتواجد داخل المصنع ستصل إلى 150 عاملا، فضلا عن مساهمة المشروع في توفير عائد مادي للمزارعين عبر توريد مخلفات النخيل، مشيرا إلى أن وزير البيئة ستعرض المشروع على اجتماع مجلس الوزراء.

 
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