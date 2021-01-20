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فن

بإطلالة كلاسيكية.. خالد النبوي في أحدث ظهور له

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:09 م
صدى البلد
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منار نور
نشر الفنان خالد النبوي صورة جديدة لها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

وظهر خالد النبوي في الصور بإطلالة كلاسيكية، حيث ارتدى بدلة سوداء ونظارة شمس، وعلق على الصورة قائلا: "صباح الفل". 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، ونال العديد من التعليقات التي تكشف حب جمهوره له.

ويشارك خالد النبوي فى بطولة فيلم "أهل الكهف" بجانب كل من النجمة غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمى، والفنان محمد فراج، النجم عمرو عبد الجليل، والفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، النجمة ريم مصطفى، الفنان صبري فواز، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد والنجم ماجد المصري، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة. 


و احتفل فريق عمل فيلم "أهل الكهف" ببداية التصوير منذ أيام، ونشر المنتج وليد منصور صورة من الكواليس، عبر حسابه بموقع انستجرام، تضم النجم خالد النبوي بطل العمل والفنان محمد ممدوح تايسون والمؤلف أيمن بهجت قمر، وطلب المخرج عمرو عرفة، من جمهوره ومتابعيه أن يتمنوا له التوفيق والنجاح في فيلمه الجديد .



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