ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وحشتنا أيام المدرسة.. مجدي الهواري في أحدث ظهور له

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:21 ص
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نشر المخرج  مجدي الهواري صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر الهواري في الصورة بإطلالة كاجوال وهو يرادي شنطة هاند باك علي ظهره ، وعلق قائلا : " صباح الخير .. وحشتنا ايام المدرسة " .  

كان المخرج مجدى الهوارى قد أعلن عن عرض مسرحية "حزلقوم" لنجم الكوميديا أحمد مكي.

مسرحية "حزلقوم" تأليف حسن  المهدي ومحمد جلال ويشارك مكي بطولتها نجما الكوميديا بيومي فؤاد ومحمد سلام وعدد من نجوم الكوميديا وإخراج كريم سامي.

وكانت أخر أعمال المخرج مجدي الهواري مسرحية "هابي نيو يير بالعربي ويتصدر بطولة المسرحية مع النجم محمد عبد الرحمن، كل من النجوم بيومي فؤاد، محمد أنور، كريم عفيفي، شيماء سيف، دانا الحلبي وسامية الطرابلسي، وهي من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب.

ويقوم محمد عبد الرحمن بشخصية رستم محامي إحدى العائلات الثرية، والذي يتواجد في حفل العائلة بليلة رأس السنة في حضور العديد من الأصدقاء، ولكن عند إغلاق النور وفتحه، يتفاجأ الجميع بحدث غريب، يعكس مسار الحفل كله، ويثير المشاكل والمواقف بين الأصدقاء.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

مازن يحيى: ليس لنا علاقة بإيقاف الشناوي.. ولجنة الانضباط تمارس عملها داخل الاتحاد

في وداع ترامب.. روحاني يتهم الرئيس السابق بعرقلة تطعيم الإيرانيين ضد كورونا

قبل قمة الليلة.. يوفنتوس أكثر المتوجين بلقب السوبر الإيطالي

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20-1-2021

الجرام يصل إلى 912 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. فيديو

وفاة زوج شقيقة محمد فؤاد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات أول سيارة كهربائية تنتجها مصر E70.. صور

سعر ومواصفات نيسان ارمادا 2021 في أمريكا.. صور

بعد الزيادات الأخيرة.. سعر ومواصفات هيونداي كريتا اس يو 2 CRETA موديل 2021