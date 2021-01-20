وحشتنا أيام المدرسة.. مجدي الهواري في أحدث ظهور له

نشر المخرج مجدي الهواري صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وظهر الهواري في الصورة بإطلالة كاجوال وهو يرادي شنطة هاند باك علي ظهره ، وعلق قائلا : " صباح الخير .. وحشتنا ايام المدرسة " .





كان المخرج مجدى الهوارى قد أعلن عن عرض مسرحية "حزلقوم" لنجم الكوميديا أحمد مكي .





مسرحية "حزلقوم" تأليف حسن المهدي ومحمد جلال ويشارك مكي بطولتها نجما الكوميديا بيومي فؤاد ومحمد سلام وعدد من نجوم الكوميديا وإخراج كريم سامي .





وكانت أخر أعمال المخرج مجدي الهواري مسرحية " هابي نيو يير بالعربي "، ويتصدر بطولة المسرحية مع النجم محمد عبد الرحمن، كل من النجوم بيومي فؤاد، محمد أنور، كريم عفيفي، شيماء سيف، دانا الحلبي وسامية الطرابلسي، وهي من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب.



