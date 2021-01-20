ميعرفوش ربنا.. دنيا عبد العزيز ترد على الشامتين في مرض النجوم

قالت الفنانة دنيا عبد العزيز إن النجمة إلهام شاهين كانت تدعمها بشكل كبير بعد وفاة والدتها لأنها مرت بنفس الظروف.

وأضافت دنيا عبد العزيز، خلال الندوة التي عقدها "صدى البلد": "والدتي كانت محبوبة الكل، لذلك هناك أشخاص كثيرون دعموني لم أتوقع منهم ذلك".









وتابعت: "والدتي شخص استثنائي، فهي تركت مع كل شخص موقفا معينا".









وتابعت : " أنا ضد التنمر الذي يقوم به بعض الأشخاص تجاه الفنانين، خاصة في الفترة الأخيرة، الاستهزاء بالمرض والإعاقة، فهؤلاء الأشخاص بلا دين، ما ذنب الآباء والأمهات أن أبناءهم مصابون ومعاقون".







وتواصل دنيا عبد العزيز تصوير مسلسل "اللى ملوش كبير"، من بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض.



يذكر أن آخر أعمالها مسلسل "البرنس" الذى عرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، محمد علاء وآخرون، تأليف وإخراج محمد سامى.



