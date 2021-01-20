برلمانية تؤدي اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة

أدت النائبة نشوى حامد الشريف، عضو مجلس النواب، اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى .

وقال رئيس المجلس حنفي الجبالي إن المادة 104 من الدستور تشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، وقال رئيس المجلس: "أتمنى للنائبة التوفيق والسداد".

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بدأت، وذلك للاستماع إلى بيان كل من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، حول نتائج ما تحقق من برنامج مصر تنطلق لعام ٢٠١٨-٢٠٢٢، والذى عرضته الحكومة فى الفصل التشريعى الأول.









ويعرض الوزيران بيانا متكاملا بحجم الإنجازات والخطط المستقبلية، ويمنح رئيس المجلس الكلمة للأعضاء المتقدمين بطلبات للتعقيب على بيان كل وزير أو تقديم الأسئلة والاستفسارات ثم يرد الوزراء عليها.











ومن المقرر أن يواصل المجلس عقد جلساته غدا، الخميس، وسط توقعات باستكمال انعقاد الجلسات البرلمانية الأسبوع المقبل، للاستماع إلى البيانات الخاصة بباقى وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى.







