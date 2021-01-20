ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حظر نشر.. تفاصيل طعن شرطية إسرائيلية على يد فتى فلسطيني

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:27 ص
طعن شرطية إسرائيلية
طعن شرطية إسرائيلية على يد فتى فلسطيني
Advertisements
سمر صالح
حظرت محكمة الصلح الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، نشر تفاصيل محاولة فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما، طعن شرطية إسرائيلية في مركز شرطة كفر قاسم يوم الخميس الماضي.


ويشتبه بأن الحادث وقع بدوافع قومية، حيث يجري التحقيق مع الفتى المعتقل، دون تفاصيل أخرى.


فى سياق منفصل، نشر جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك، تقريره السنوي حول نشاطاته التي نفذها خلال العام الماضي 2020.

 
وذكر موقع "والاه" العبري، أن جهاز الشاباك زعم إحباط 430 عملية أمنية في الضفة الغربية والقدس، خلال العام الماضي 2020.

 
وبحسب الموقع العبري، جاء في تقرير الشاباك، أنه تم إحباط 283 عملية إطلاق نار، و70 عملية طعن، و10 عمليات دهس، و62 عملية تفجيرية، و5 عمليات خطف.
 

ووفقا لمعطيات الشاباك، قتل بالعام الماضي 3 إسرائيليين، وأصيب 46 آخرون، في عمليات أمنية وقعت العام الماضي بالضفة الغربية والقدس.

 
ولفت تقرير الشاباك إلى أن التهديد الرئيس في السنوات القادمة هو تعاظم قوة حماس، بسبب استمرارها في تحسين قدراتها العسكرية بغزة، ومحاولاتها لتنفيذ عمليات بالضفة.

 
وأشار إلى انخفاض حدة التوتر بين إسرائيل وحماس بالعام الماضي، على ضوء مباحثات التوصل إلى تهدئة، وأن هناك تخوفات من اندلاع تصعيد جديد خلال العام الجاري، بسبب الأوضاع الاقتصادية بالقطاع.  

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات أول سيارة كهربائية تنتجها مصر E70.. صور

سعر ومواصفات نيسان ارمادا 2021 في أمريكا.. صور

بعد الزيادات الأخيرة.. سعر ومواصفات هيونداي كريتا اس يو 2 CRETA موديل 2021