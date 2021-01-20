حظر نشر.. تفاصيل طعن شرطية إسرائيلية على يد فتى فلسطيني

حظرت محكمة الصلح الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، نشر تفاصيل محاولة فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما، طعن شرطية إسرائيلية في مركز شرطة كفر قاسم يوم الخميس الماضي.









ويشتبه بأن الحادث وقع بدوافع قومية، حيث يجري التحقيق مع الفتى المعتقل، دون تفاصيل أخرى.









فى سياق منفصل، نشر جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك، تقريره السنوي حول نشاطاته التي نفذها خلال العام الماضي 2020.







وذكر موقع "والاه" العبري، أن جهاز الشاباك زعم إحباط 430 عملية أمنية في الضفة الغربية والقدس، خلال العام الماضي 2020.





وبحسب الموقع العبري، جاء في تقرير الشاباك، أنه تم إحباط 283 عملية إطلاق نار، و70 عملية طعن، و10 عمليات دهس، و62 عملية تفجيرية، و5 عمليات خطف.





ووفقا لمعطيات الشاباك، قتل بالعام الماضي 3 إسرائيليين، وأصيب 46 آخرون، في عمليات أمنية وقعت العام الماضي بالضفة الغربية والقدس.





ولفت تقرير الشاباك إلى أن التهديد الرئيس في السنوات القادمة هو تعاظم قوة حماس، بسبب استمرارها في تحسين قدراتها العسكرية بغزة، ومحاولاتها لتنفيذ عمليات بالضفة.





وأشار إلى انخفاض حدة التوتر بين إسرائيل وحماس بالعام الماضي، على ضوء مباحثات التوصل إلى تهدئة، وأن هناك تخوفات من اندلاع تصعيد جديد خلال العام الجاري، بسبب الأوضاع الاقتصادية بالقطاع.



