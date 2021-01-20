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رياضة

جوهر نبيل يكتب روشته فوز منتخب اليد أمام روسيا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:49 ص
جوهر نبيل
جوهر نبيل
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ياسمين تيسير
 تحدث جوهر نبيل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على مواجهة منتخب مصر لليد، مع نظيره روسيا، في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الرئيسي من بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، التى تستضيفها مصر نسختها الـ27، وتنتهي يوم 31 يناير الجاري، وذلك خلال تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير.

حيث قال: «مواجهة روسيا صعبة للغاية، لكن منتخب مصر لديه فرصة كبيرة للفوز على روسيا».

وتابع جوهر نبيل: منتخب اليد يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام روسيا وعدم تكرار سيناريو المباراة السابقة أمام السويد في المواجهة الثالثة والأخيرة في الدور الأول للبطولة والتي انتهت بنتيجة 24-23 لصالح لسويد.

 
وواصل عضو مجلس إدارة الأهلي: إذا نجح منتخب مصر في إيقاف هجوم روسيا سنحقق الفوز، لدينا عناصر جيدة في منتخب مصر مثل أحمد هشام ولدينا عناصر خبرة مثل أحمد الأحمر.

وأشار جوهر نبيل إلى أن منتخب مصر لديه مشكلة في الشوط الثاني، ممكن تكون بسبب اللياقة البدنية وممكن يكون السبب المدير الفني.

وأتم جوهر نبيل مشيدا بإمكانيات كريم هنداوي حارس المنتخب قائلا:  شوبير في عزه، ولديه عزيمة وإرادة كبيرة، ولدية خبرة من الاحترف في أكثر من نادي أوروبي.
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