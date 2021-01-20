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إسلام عنان: كورونا المستجد يتسم ببعض خصائص الأنفلونزا وله القدرة على البقاء..فيديو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:13 م
اسلام عنان
اسلام عنان
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ياسمين القصاص

 

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء، إن الصين تقوم بالظهور بفيروس جديد من عائلة كورونا يستمر بضعة شهور ثم يختفي، ولكن ما حدث مع فيروس كورونا هو انتشار سريع وقوى، وبالفعل لم يتوقع أحد استمرارية هذا الفيروس لكل هذه الفترة الطويلة، وحتى منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية لم يتوقعوا استمرار هذا الفيروس، منوها إلى أن جميع التوقعات لأول 5 شهور من الفيروس كانت خاطئة تماما، ولكن أصبح هذا الفيروس مختلف تماما عن باقى فيروسات عائلة كورونا.

 

وأضاف"أستاذ اقتصاديات الدواء"، عبر زوم فى برنامج"صباخ الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أن فيروسات كورونا القديمة كانت تستمر أقصى فترة إلى 6 أشهر ومن ثم تبدأ فى الاختفاء، كما أن جميع المصادر الطبية توقعت اختفاء كوفيد19 المستجد خلال شهر يوليو الماضى، مكملا أن كوفيد19 لديه بعض الخصائص من فيروس الانفلونزا، فأصبح كوفيد له القدرة على البقاء.

 

وأشار"عنان"، إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي مبادرة في غاية الاهمية في تلك الفترة، وذلك لاننا نواجه مشكلة في فكرة التفقد على مستشفيات العزل، وذلك لان المصابين الذين يخضعون للعزل المنزلي في كثير من الاحيان تتدهور حالتهم فيحتاجون الي اسرة رعاية، وكان ذلك ينقص القطاع الصحي في متابعة تلك الحالات يوميا وماذا  وصلت اليه الحالة من اعراض، لذلك في كثير من الاحيان كان يحدث تدفق غير محسوب.

 

 

واوضح ان من المهم متابعة حالات العزل المنزلي وادخالها ضمن قاعدة بيانات منظمة لتحديد حاجتهم الي اسرة او ماشبه ذلك في المستشفيات، فبالتالي يضمن القطاع الصحي القدرة على تحديد معدل الحالات التي ستدخل اليه الاسبوع الماضي او التنبؤ بمؤشرات الاعداد، والاستعداد لهم.

 

واضاف انه تم التطور في تحديد البروتوكولات العلاجية المخصصة لكل مستوى من الحالات المتوسطة والخفيفة، وخاصة ممن يخضعون للعزل المنزلي، واعرب عن سعادته بتلك المبادرة لمساندتها ومساعدتها للنظام الصحي والحفاظ ايضا على صحة المواطنين.

 

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