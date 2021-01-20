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اقتصاد

رئيس الغرف التجارية يستقبل سفير تونس لبحث سبل جديدة لزيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:52 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

استقبل المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، محمد بن يوسف، سفير تونس، لبحث سبل زيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية خلال الفترة القادمة في المجالات المختلفة.


وأكّد المهندس إبراهيم العربي ضرورة عقد لقاءات مباشرة بين مجتمع الأعمال في البلدين لبحث احتياجات السوقين من السلع المختلفة، وكذلك الاطلاع على الفرص الاستثمارية المُتاحة لدى مصر وتونس وكيفية الاستفادة منها، ومناقشة سبل إقامة شراكات ثنائية تفيد اقتصادي البلدين.


وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى الفرص الاستثمارية في المشروعات المختلفة بالسوق المصرية في ظل التوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وجود حوافز وتسهيلات للمستثمرين، وهو ما تقوم به الحكومة المصرية، مما أدّى إلى توافر فرص عمل في المشروعات المختلفة بجميع المحافظات.


وشدّد "العربي" على أن الاستقرار الذي تمر به مصر على جميع الأصعدة مؤخرًا جعلها تهتم بالبنية التحتية من شبكات طرق وكباري وكهرباء وغيرها من المشروعات القومية العملاقة التي جعلت مصر جاذبة للاستثمار، في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة مؤخرًا، والتي تأتي بثمارها حاليًا على جميع المستويات، وهو ما يمكن أن يستفيد منه رجال الأعمال في مصر وتونس في دراسة عقد شراكات ثنائية بين البلدين من خلال تنظيم لقاءات مباشرة في مصر وتونس لمناقشة تفاصيل الفرص الاستثمارية واحتياجات كل سوق من الآخر وتوجيه المصدرين والمستوردين للاستفادة منها لزيادة حجم التبادل التجاري المشترك.


ولفت رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أن مصر تفتح أبوابها لجميع المستثمرين وفي أي وقت بدفعة من القيادة السياسية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي ملف الاقتصاد اهتمامًا خاصًا، ودور الحكومة المصرية الواضح في الفترة الأخيرة على جميع الأصعدة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية بصفة خاصة، والقطاع الخاص بشكل عام وإن رؤية مصر 2030 تؤكد على زيادة التعاون الاقتصادي مع جميع  الدول.


وأكّد بصفته أيضًا رئيسًا لاتحاد الغرف الأفريقية أنه يجب الاستفادة من زيادة التعاون بين البلدين والسعي إلى فتح آفاق جديدة بالسوق الأفريقية، مستفيدين من علاقة كل بلد في البلاد الأفريقية المختلفة، وهو ما أثنى عليه السفير لتوسيع نطاق التعاون مستقبلًا.


من جانبه، أثنى السفير التونسي محمد بن يوسف على ما أشار إليه المهندس إبراهيم العربي بأن مصر تتمتع باستقرار واضح في الفترة الأخيرة مدفوعة باهتمام القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعاون السفارة مع الاتحاد العام للغرف التجارية لزيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية وعقد لقاءات مباشرة بين مجتمع الأعمال في البلدين.


ودعا السفير وفدًا من اتحاد الغرف التجارية لزيارة تونس مستقبلًا وتنظيم لقاء مباشر مع رجال الأعمال في تونس لبحث جميع السبل لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن السفارة ستقوم بدور فعال في الفترة القادمة مع اتحاد الغرف التجارية لتعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.


وأكّد سفير تونس أن ضرورة زيادة الواردات من البلدين في الفترة القادمة في القطاعات المختلفة، حيث إن هناك سلعًا كثيرة يمكن دعم التعاون بها مثل قطاع الأدوية التي تتميز به مصر والملابس وجميع القطاعات، وهو ما سيتم مناقشته خلال اللقاءات الثنائية المُنتظر انعقادها في المرحلة القادمة.

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