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أخبار البلد

اتحاد عمال مصر يستغيث بالرئيس السيسي لوقف تصفية الدلتا للأسمدة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:02 م
صدى البلد
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محمد غالي
وجه اجتماع مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال المنعقد أمس الثلاثاء بشكل طارئ رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتدخل وإيقاف قرار نقل ومحاولات تصفية شركة الدلتا للأسمدة من محافظة الدقهلية إلى محافظة السويس، بدعوى أنها ملوثة للبيئة.

وجاء في بيان مجلس الإدارة أن الاتحاد العام يستغيث بالرئيس من أجل حماية شركات قطاع الأعمال العام ومنها شركة عملاقة كالدلتا للأسمدة ،ومصير أكثر من 2500 عامل بها .
 
وكان مجلس إدارة الاتحاد العام قد عقد اجتماعًا طارئًا أمس الثلاثاء لرفض قرار تصفية شركة الحديد والصلب والمطالبة بحماية الصناعة الوطنية ..
وجاء في بيان سابق للنقابة العامة للكيماويات برئاسة كيمائي عماد حمدي أن نقل هذه الشركة الإستراتيجية من محافظة إلى أخرى لا يقل خطورة عن تصفيتها بل هو بمثابة خطوة نحو ذلك مما يهدد مصير العمال، ومستقبل أولادهم، وكذلك القضاء على صناعة هامة أطلق عليها الرئيس الراحل محمد أنور السادات بأنها "مارد الدلتا" نظرا لدورها في دعم الفلاح، وتحقيق التوازن في أسعار الأسمدة، وكذلك دعم الإقتصاد القومي.

ودعت النقابة العامة العامة إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير شركات قطاع الاعمال العام ودعم الصناعة الوطنية والإكتفاء الذاتي، والتصدير للخارج ،خاصة وأن هذه الشركة العملاقة تمتلك من المقومات ما يؤهلها لذلك، بشرط تطوير الماكينات والمعدات، والإستفادة من قدرات الشركة وموقعها الإستراتيجي، وتنفيذ توصيات وقرارات مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وكذلك الجمعيات العمومية والإلتزام بخطة تطوير الشركة على أرض الشركة بمدينه طلخا بالمنصورة،خاصة بعد أن قامت"الشركة القابضة "بطرح كراسة الشروط لعدد (4) شركات عالمية كبرى في مجال الأسمدة لتطوير الشركة حتى تتحول الى"رابحة"، حيث أنها لم تشهد اى تطوير لخطوط انتاجها منذ ما يزيد عن ثلاثون عامًا مثلها مثل باقى شركات قطاع الاعمال العام ..
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