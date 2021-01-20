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أخبار البلد

مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم 5.5 مليون دولار لمكافحة سوء تغذية لدى الأطفال في اليمن

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:49 ص
صدى البلد
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محمد غالي
تواصل منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهودهما المشتركة لمكافحة سوء التغذية لدى الأطفال في اليمن من خلال الحفاظ على استمرارية خدمات التغذية الأساسية وتعزيز وصول السكان الأكثر ضعفًا إلى التدخلات المنقذة للأرواح.

وتهدف الشراكة الجديدة التي تم تمويلها بمبلغ 5,5 مليون دولار أمريكي إلى تقديم العلاج مجانًا لـ 23,428 طفلا دون سن الخامسة ممن يعانون من مضاعفات طبية ناتجة عن سوء التغذية الحاد في 90 مركزا للتغذية العلاجية في جميع أنحاء اليمن. وسيتم من خلال هذا الدعم توفير حزم الدخول الى مراكز التغذية العلاجية ومستلزمات المياه والصرف الصحي والنظافة لدعم رعاية الأطفال المقبولين ومرافقيهم الذين سيتلقون أيضًا المشورة الغذائية، ليبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين المباشرين من المشروع 46,857 شخصًا.

ويستهدف المشروع جميع المحافظات المصنفة في المستويين الثالث (الأزمة) والرابع (الطوارئ) وفق اﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ لعام 2019. وستعطى الأولوية لـ 226 مديرية تم تصنيفها كمديرية ذات أولوية من قبل كتلة التغذية بناء على الأدلة المستجدة ونتائج اﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺮﺣلي اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ لعام 2020 نظرا للمستويات المرتفعة لانعدام الأمن الغذائي والكثافة السكانية العالية ونسب المجتمعات الضعيفة من النازحين داخليًا واللاجئين.

وسيقوم المشروع بإعادة تأهيل 45 من أصل 90 مركزا للتغذية العلاجية وسيتم إنشاء 13 مركزا جديدا لتعزيز الوصول إلى العلاج والخدمات الصحية في المناطق التي يشكل فيها سوء التغذية الحاد مصدر قلق على مستوى الصحة العامة. وسيتم أيضًا تعزيز مهارات 1400 عامل صحي لضمان توفير خدمات ذات جودة عالية.

ويقول الدكتور أدهم إسماعيل، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن: "بفضل المساهمات السخية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ستتمكن منظمة الصحة العالمية من دعم الأطفال بالمساعدة التي هم في أمس الحاجة إليها والتي غالبًا ما تكون منقذة للحياة."
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