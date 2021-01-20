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تعليم

رئيس جامعة الوادى الجديد يستقبل نقيب المهندسين لبحث أوجه التعاون المشترك

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:28 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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منصور ابوالعلمين
استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد بمكتبه بالمبنى الإدارى بطريق الداخلة  المهندس عادل ربوح نقيب المهندسين بالمحافظة  بحضور محمد حسين المستشار الإعلامى للجامعة.

وقال رئيس الجامعة إن اللقاء شهد بحث أوجه التعاون بين نقابة المهندسين بالمحافظة  والجامعة فى تصور أقسام كلية الهندسة والمزمع إنشاؤها بجامعة الوادى الجديد الاقسام التى تخطط الجامعة لافتتاحها  للتناسب مع طبيعة الوادى الجديد لتكون أقساما متفردة تتناسب وإمكانات ومقومات المحافظة لاستثمار الطاقة الجديدة والمتجددة والتعدين وعمارة المناطق الصحراوية الحارة.

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وذلك لتفرد الجامعة بأقسام لم تكن موجودة فى كليات الهندسة على مستوى الجامعات المصرية بل والأفريقية لتجذب طلاب من مختلف المحافظات بل وعلى مستوى القارة الأفريقية.  

بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب النقابة من تركيب وحدات الطاقة الشمسية مع الشركات المنفذة بأسعار مخفضة من خلال شركات معتمدة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ووجه رئيس الجامعة الدعوة للمهندس عادل ربوح وأعضاء نقابة المهندسين بالمحافظة  بزيارة لمنشآت الجامعة بالكيلو 10 للتعرف على ما يتم تنفيذه من منشآت على أرض الواقع تتمثل فى بوابة للجامعة وأسوار ومبانى للقياس والتقويم ومبان لكليات  الزراعة والعلوم والتربية الرياضية هذا بالإضافة إلى ترميم وصيانة مبنى ديوان عام المحافظة ليكون مقرا لكلية الطب بالوادى الجديد والذى روعى فى تصميم هذه المنشآت الطرز المعمارية التى تتناسب مع بيئة وطبيعة المحافظة.

وفى ختام اللقاء قدم المهندس عادل ربوح نقيب المهندسين بالوادى الجديد  الشكر للدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة والجهاز النعاون له  على مايبذلوه من مجهودات للارتقاء بالجامعة لخدمة مجالات التنمية بالوادى الجديد.

من جانب آخر تابع الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، فعاليات الأسبوع الأول من البرنامج التدريبي لتأهيل القيادات التربوية والمنفذ بالتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن مدة التدريب ٥ أسابيع بواقع ١٠٠ ساعة تدريبية، للمرشحين من ديوان عام المديرية والإدارات التعليمية الخمس، مؤكدا على المتدربين بضرورة تحقيق أعلى استفادة من التدريب لما له من دور كبير في إعداد كوادر من القيادات التربوية الواعدة.
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