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برلمان

طارق شوقي يوجه الشكر لكل العاملين في المنظومة التعليمية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:42 ص
الدكتور طارق شوقي،
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشكر إلي كافة المعلمين والإداريين العاملين في المنظومة التعليمية لاسيما وأنهم عصب العلمية التعليمية، وذلك لتحملهم الظروف الصعبة التي مرت الفترة الماضية لاسيما وجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وقال شوقي، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن هذه الجهود أسفرت عن مرور السنة الدراسية العام الماضي بنجاح

وكان ذلك بعد افتتاح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، حيث تشهد مواجهة بين الأعضاء، ووزيري التربية والتعليم، والتعاون الدولي، في إطار استعراض برنامج عملهم، تنفيذا لقرار المجلس باستدعاء الحكومة لوجود بعض الملاحظات في الأداء خلال الفترة الماضية.

وعرض في جلسة الأحد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإنجازات التي تحققت في برنامج (٢٠١٨_٢٠٢٢)، فضلا عن استعراض ما تم تنفيذه في ملفات التموين والتجارة الداخلية، والإدارة المحلية، والتعليم العالي، والإعلام.

ونظم حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طريقة مناقشة الوزراء، حيث يستعرض كل وزير إنجازات وزارته، ثم تتاح بعد ذلك الفرصة للنواب للتعليق على ما قاله الوزير، ويختتم الوزير التعقيب على ملاحظات النواب، ويعقبها إحالة برنامج الوزارة للجنة المختصة للمناقشة وإعداد تقرير بشأنه.
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