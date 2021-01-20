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محافظ دمياط: اتخذنا كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:07 م
محافظ دمياط
محافظ دمياط
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إننا نمتلك مركزا تكنولوجيا فى دمياط للأثاث للحصول على شهادات جودة المنتجات لمختلف الدول، كما أننا نتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتطوير 28 قرية فى المحافظة وتقديم خدمات مناسبة للمواطنين.

وأضافت منال عوض، خلال حواره ببرنامج صباحك مصري، المذاع على فضائية إم بى سى مصر 2، أننا نختار عددا من صناع الأثاث فى المحافظة لفتح آفاق تسويقية جديدة للمنتجات الخشبية.

وأشارت إلى أننا نقوم بتصنيع أثاث وحدات الإسكان الاجتماعى عن طريق الورش بمدينة دمياط للأثاث، موضحة أننا نمتلك معرضا دائما فى مدينة دمياط للأثاث لعرض المنتجات المتميزة بهدف تصديرها إلى الخارج.

وتابعت أننا اتخذنا بعض الإجراءات الاحترازية الحاسمة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، ونعتبر من أقل المحافظات فى عدد الإصابات.

وأكد أننا نقوم بحملات مستمرة لضمان التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الطبية، منوهة إلى أننا نمتلك 15 مستشفى مخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا فى المحافظة.
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